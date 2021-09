Muere por Cov-19 intendente de una secundaria en Coahuila

El Covid-19 cobró una vida más en Monclova, Coahuila, luego de confirmarse el fallecimiento de un trabajador de intendencia de la Secundaria General Número 2, quien llevaba el nombre en vida de Miguel Rangel.

Según reportes preliminares, el hombre de 57 años se encargó de recibir a decenas de padres de familia que acudieron a junta con maestros, incluso, era él quien les tomaba la temperatura corporal y les proporcionaba gel antibacterial a la entrada del plantel.

De acuerdo con información del portal Vanguardia, el trabajador había recibido la vacuna Cansino el pasado mes de abril (cuando se vacunó a los maestros en Coahuila), sin embargo, hace una semana y media presentó los síntomas del Coronavirus.

Miguel pido permiso para ausentarse

El personal de la Secundaria 2 está preocupado.

Raúl Cerda compañero del intendente, declaró que Miguel solicitó a la directora del plantel permiso para ausentarse por la enfermedad, pero esta le negó que dejara sus funciones, por lo que tras su muerte temen por un posible contagio masivo.

“Era trabajador manual, no se tomaron los protocolos necesarios de hecho el compañero estuvo tomando temperatura y tomando gel a los padres de familia ya estando enfermo, tenía fiebre y dolor de garganta él pidió retirarse de la secundaria pero no lo dejaron, falleció ayer”.

El amigo de la víctima agregó que la directora del plantel discriminó al intendente al igual que siempre se ha actuado con los trabajadores de ese departamento, por lo que solicitaron al subdirector de servicios educativos que se les considere.

Hasta el momento no hay casos de Covid

“Hasta ahorita no hemos presentado síntomas, pero pedimos que por ser trabajadores manuales no se nos trate de otra manera, somos humanos no somos animales, de hecho al departamento de intendencia siempre se le ha discriminado, ahora ya murió alguien”.

Felix Alejandro Rodríguez Ramos subdirector de Servicios Educativos en la región centro de Coahuila, confirmó que efectivamente el intendente de la secundaria numero 2 Emiliano Zapata murió a consecuencia del Covid-19.

