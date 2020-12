Muere paciente con COVID-19 esperando una cama en el Hospital General de CDMX

En la Ciudad de México se vive una situación crítica en el sector Salud, ya que los hospitales públicos que atienen a pacientes contagiados de Covid-19 están llegando a su capacidad máxima a pesar de que las autoridades sanitarias anunciaron la habilitación de camas hospitalarias; el Hospital General de México es de los más afectados.

Paciente con Covid-19 muere sin recibir atención médica

Fue precisamente en los pacillos de este nosocomio donde un hombre de 62 años de edad murió sin recibir atención médica por no existir una cama disponible e insumos para tratar su enfermedad.

Muere paciente con COVID-19 esperando una cama en el Hospital General de CDMX

Familiares del desafortunado hombre grabaron el momento en que llegan al Hospital General solicitando la atención urgente, sin embargo, un grupo de médicos le indican que no pueden recibirlo porque “no hay espacio”.

De acuerdo con la información que compartió el periodista Ciro Gómez Leyva, el sexagenario fue trasladado desde un hospital privado al Hospital General de México por Covid-19, “sus familiares marcaron a Locatel y les dijeron que ahí había camas disponibles. En el hospital los paramédicos pidieron que recibieran al paciente”, pero no lo recibieron.

En las imágenes se observa que discuten supuestos paramédicos y personal médico del hospital, quienes indican que no tienen camas disponibles para poder recibir al paciente, quien permanece dentro de una cápsula sobre una camilla, como se acostumbre trasladar a las personas contagias del virus SARS-Cov-2.

Una trabajadora de salud le indica que necesitan ventilador para poder recibirlo, ya que están saturados y no tienen el equipo. Otro médico reitera que no le están negando la atención, simplemente que ya no cuentan con camas y suministros para darle la atención.

Un señor de 62 años fue trasladado desde un hospital privado al Hospital General de México por Covid. Sus familiares marcaron a Locatel y les dijeron que ahí había camas disponibles. En el hospital los paramédicos pidieron que recibieran al paciente y ocurrió esto: pic.twitter.com/eYueWpiVVZ — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 17, 2020

Te puede interesar: Pacientes con Covid-19 peregrinan en CDMX en busca de atención médica

Casi al finalizar el video que circula en redes sociales de aproximadamente un minuto 27 segundos de tiempo continuo, se escucha que alguien dice: “ya no hay nada que hacer”, pues el paciente había perdido la vida.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021.Síguenos en Google News y mantente informado.