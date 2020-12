Muere dirigente del PRI Aguascalientes, Pilar Moreno Montoya, por COVID-19.

De acuerdo a los medios locales que difundieron la información, durante las primeras horas de este miércoles se conoció el deceso del dirigente del PRI Aguascalientes, Pilar Moreno Montoya, quien perdió la vida consecuencia del COVID-19. En sus redes sociales oficiales comenzaron a escribir condolencias por su muerte.

Es referido que el funcionario se hallaba internado en el Hospital Hidalgo de Aguascalientes, y luego de no mejorar tuvo que ser intubado, no obstante, el dirigente del PRI no logró superar la enfermedad por lo que terminó por fallecer a causa del mortal Coronavirus.

La Verdad Noticias informa que Pilar Moreno era secretario adjunto del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el político represento al estado hidrocálido en la Cámara de Diputados de 2012 al 2015.

Cabe destacar que Moreno Montoya, además, fue diputado en el Congreso de Aguascalientes. También fungió como maestro y supervisor del Subsistema Tecnológico Agropecuario DGETA, Secretario Técnico del Instituto de Educación del Estado y Subdirector de Desarrollo Urbano del Sedesol de la entidad, entre otros.

Fue mediante la cuenta oficial del PRI Aguascalientes en Facebook que se compartió la imagen en donde informaban sobre el deceso de Pilar Moreno Montoya, señalando la tristeza que invadía al partido político estatal en relación a la pérdida del miembro activo, quien tenía varias semanas luchando contra el COVID-19.

“Hoy es un día muy doloroso para la familia priista de Aguascalientes. Se nos adelantó en el camino un entrañable amigo y gran político, el Ing. Pilar Moreno Montoya. Descanse en Paz”, compartieron a través de sus redes sociales de la cuenta oficial.

Es de mencionar que en el texto se puede leer ‘El comité directivo estatal de Aguascalientes lamenta con profunda pena el fallecimiento del Ingeniero Pilar Moreno Montoya’, quien fuera secretario adjunto de la presidencia CDE del PRI. “Nos unimos a la pena que embarga la familia esperando que encuentren pronta resignación”, agrega el comunicado.

