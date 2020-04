Morelos: Prohíben resucitación cardiopulmonar a pacientes con Covid-19

Los pacientes enfermos de SARS-CoV-2 (virus que produce la enfermedad Covid-19) que ingresan al Hospital General “José G. Parres” de Cuernavaca, Morelos, son obligados a firmar un documento donde dan su consentimiento para no usar la resucitación cardiopulmonar en caso de que lo requieran, y así fallezcan.

Lo anterior está establecido en el Plan Operativo Covid-19 V1.0 del Servicio de Medicina Interna del nosocomio, el cual pertenece a los Servicios de Salud Morelos (SSM) y que es el más importante en la zona metropolitana del estado.

Morelos: Prohíben resucitación cardiopulmonar a pacientes con Covid-19

Dejarán morir los pacientes de Covid-19 si agrava su salud

Dicho documento cuenta con seis apartados: Criterios de Ingreso, Área de hospitalización, Insumos, Criterios de egreso y seguimiento, Responsabilidad, y Bibliografía, y está firmado y avalado por los directivos del Hospital General.

En el punto 8 del apartado “Criterios de ingreso” indica que los pacientes de Covid-19 deberán firmar el documento para no recibir resucitación cardiopulmonar, es decir, “en caso de agravarse el cuadro por la propia enfermedad y el paciente caiga en paro respiratorio no se le realizarán maniobras de resucitación (…) en resumen si caes en paro no hay nada que hagan para intentar tenerte vivo”, explicó un médico cuya identidad queda reservada por temor a represalias.

En el documento también se señala que los pacientes que no presenten “datos de alarma” o variable de la escala SOFA -un sistema para identificar la disfunción de órganos fundamentales- se les debe tomar una muestra para la prueba diagnóstica y enviar a su domicilio con un tratamiento de Aztromicina y paracetamol.

Morelos: Prohíben resucitación cardiopulmonar a pacientes con Covid-19

El Plan Operativo Covid-19 V1.0 fue difundido por el diputado independiente, José Casas González, quien exigió al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, la destitución de Marco Antonio Cantú Cuevas, titular de la Secretaría de Salud, debido a la precaria situación en la que se encuentran los hospitales de la entidad y autorizar este tipo de protocolos que atentan contra la vida.

Coronavirus en Morelos

De acuerdo con el último reporte que presentó la Secretaría de Salud, en Morelos hay 192 casos positivos de coronavirus y 28 fallecimientos. De los nuevos pacientes 12 son mujeres que habitan en los de municipios de Coatetelco, Cuernavaca, Temixco, Cuautla, Jiutepec y Totolapan; seis de ella están en aislamiento domiciliario y cuatro están hospitalizadas, dos con salud grave y dos no graves.

Te puede interesar: IMSS da de alta a paciente con Covid-19 en Morelos

En #Morelos se han confirmado 192 casos de coronavirus COVID-19, descartado 460 y están como sospechosos 111; se han registrado 28 defunciones.



Corte del 26 de abril 2020#ComunicadoDePrensa | https://t.co/7vG2ejMC1h pic.twitter.com/5sv5XkxaPT — Dr. Marco Cantú Cuevas (@CantuCuevas) April 26, 2020

De los hombres hay nueve casos más nuevos Cuernavaca, Ocuituco, Jojutla, Tetela del Volcán y Jiutepec; cuatro en aislamiento domiciliario, dos hospitalizados reportados graves y tres no graves.