Ayer miles de mujeres marcharon en las calles de las principales ciudades de la República Mexicana para exigir, principalmente, seguridad; sin embargo, este lunes 9 de marzo despertamos con la ausencia de todas ellas, lo que ha provocado que las calles, instituciones educativas, de gobierno, comercios y demás espacios públicos se noten desérticos.

Se debe al paro nacional denominado “Un Día Sin Mujeres” o “Un Día Sin Nosotros”, al que miles de mexicanas se sumaron para denunciar la violencia de género que azota a México.

Monterrey luce desértico por paro nacional “Un Día Sin Mujeres”

En las paradas del transporte público de la capital de Nuevo León, únicamente se notaban la presencia de hombres. Pero en la estación de Metro Fundadores se logró observar la presencia de algunas mujeres quienes expresaron que por miedo a repercusiones en su trabajo decidieron no participar del paro nacional.

“En la empresa no nos dieron la opción de poder faltar, ni dijeron ningún tipo de comentario”, comentó una mujer.

Otra de las entrevistadas dijo que en su trabajo no les comentaron nada, pero que ella usaría una blusa de color lila haciendo referencia a que el color morado es representativo de esta manifestación.

También hubo mujeres con puntos de vista muy distintos al de las demás: “¿Por qué me voy a parar a dejar de hacer mis cosas diarias?... Por algo que no es necesario, no creo que con eso se pare (la violencia de género)”, comentó.

Nos solidarizamos y comprometemos a brindar un espacio libre de violencia para toda nuestra comunidad.



— Tecnológico de Monterrey (@TecdeMonterrey) March 9, 2020

Vialidades como Garza Sada, Alfonso Reyes, Gonzalitos, Lincoln entre otras, lucieron completamente vacías durante las primeras horas de la mañana.

Notable ausencia de mujeres

Instituciones educativas como el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) continuaron con sus actividades pero con notable ausencia del sexo femenino.

Mientras que las escuelas de educación básica suspendieron sus activadas debido a que la mayoría de maestros son mujeres.

Las oficinas del Congreso del Estado de Nuevo León también lucen sin mujeres por el paro nacional de este 9 de marzo, que ha resaltado la importancia de las mujeres.