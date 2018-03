Misteriosa mujer los despierta con llantos y suplicas

REINO UNIDO.- Residentes de los barrios de Birkenhead, en el condado metropolitano de Merseyside, al norte de Inglaterra (Reino Unido) confiesan estar aterrorizados por una misteriosa mujer que se acerca de noche a sus casas y los despierta con lloros y súplicas, "gritando a través de sus buzones". Una serie de incidentes de este tipo tuvo lugar la noche del pasado domingo, cuando los vecinos se despertaron porque alguien llamaba a sus puertas. Después de que ninguno de ellos la abriera, la mujer empezó a sollozar y a pedir ayuda a gritos. En las redes sociales residentes comparten historias parecidas y aseguran que durante el verano ocurrieron casos parecidos en otras zonas del país. Algunos locales se confiesan asustados, aunque no solo por la inquietante conducta de la mujer, sino también porque piensan que podría tratarse de un truco para hacerles abrir la puerta y después robarles. Una residente de un barrio de Birkenhead cuenta que a las cuatro de la noche del domingo, hora local, la mujer suplicaba en la calle y que su vecina no abrió la puerta porque tenía miedo y "no sabía qué hacer". Otra mujer del barrio Tranmere de Birkenhead asegura que una mujer "gritaba" en el buzón de su puerta a las cinco de la madrugada del domingo. Todos los residentes afectados afirman que la mujer suele tocar a su puerta en la madrugada y que ellos tratan de no reaccionar y nunca le abren.

