Miss Teen Mundo Latina 2017 es reportada como desaparecida en Sonora.

Delia Emily Castillo, Miss Teen Mundo Latina 2017, desapareció en la comunidad rural de San Pedro “El Saucito”, al poniente de Hermosillo. Razón por la que autoridades en Sonora y Estados Unidos trabajan de manera coordinada su búsqueda. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Sonora activó la Alerta Amber para dar con su paradero.

En tanto, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal notificó que la búsqueda se convirtió en binacional al registrar que la adolescente de 17 años cruzó la línea Internacional a través del puerto fronterizo de Nogales, Arizona, a las 5:10 horas del pasado 2 de diciembre, un día luego de que fuera vista por sus familiares por última vez.

La Verdad Noticias informa que la joven ex Miss Mundo Latina fue vista por vez última el pasado 1 de diciembre, a las 8:30 horas, cuando a bordo de un vehículo Chevrolet Sonic, color negro, arribaron a San Pedro “El Saucito” para desayunar en uno de los puestos.

Desaparece Miss Teen Mundo Latina en Hermosillo

No obstante, la Fiscalía de Justicia en Sonora informó: “Pero la adolescente se quedó arriba del automóvil, por lo que luego de 40 minutos se percataron que no estaba en la unidad, la cual no presentó ningún signo de violencia u otro indicio de que la hayan sacado a la fuerza”.

Ante esta situación, se comprobó que Delia Emily Castillo llegó a pie cerca de las 8:55 a una tienda de conveniencia, localizada por donde la familia desayuno. Esto gracias al apoyo de las cámaras del C5i de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora.

De acuerdo a primeros informes, la joven vestía un pants gris, sudadera oscura, pasó de oriente a poniente cruzando las vías del tren y ya dentro del negocio, se logró establecer en posterior entrevista con el dependiente del negocio, quien expuso que se preguntó por una central de autobuses.

Miss Teen Mundo Latina 2017 es reportada como desaparecida en Sonora.

RECOMENDACIÓN: Buscan desesperadamente a Jorge, joven desaparecido en la CDMX

Dos minutos más tarde salió caminando por voluntad propia rumbo al Poniente, en dirección a la Carretera Internacional, a la acera sur rumbo a San Pedro, donde se perdió de vista por las cámaras del C5i. También, fue establecido que reingresó a los Estados Unidos por el puerto fronterizo de Nogales, por lo que se solicitó la colaboración de la autoridad estadounidense.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.