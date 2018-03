Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Fue 15 de septiembre y miles de personas forman la palabra México para conmemorar la Independencia de nuestro país. Este 15 de septiembre en el zócalo capitalino miles de personas se dieron cita para formar la palabra México.

Pero finalmente a las seis de la tarde poco antes de hacer la toma se reportaron la participación de mil 700 personas. La participación fue buena a pesar de que se habían contemplado dos mil personas.

Fueron mil 700 personas las que se dieron cita en el Zócalo p ara participar en el flashmob que se realizó ayer viernes.todas vestidas con playeras de color verde, blanco y rojo. Este proyecto fue a fin de reforzar en nuestra sociedad el patriotismo.Además de subrayar los valores de trabajo en equipo, unión y convivencia. Este flashmob igualmente tuvo la finalidad de enaltecer el orgullo de ser mexicanos. La empresa Anima INC., fue la encargada de la iniciativa 'México Presente' misma que convocó a los voluntarios para crear la fotografía panorámica. En dicha fotografía se debía leer el nombre de nuestro país 'México'. Alrededor de las dos de la tarde fue cuando comenzaron a llegar los participantes del flashmob. Ya que a esta hora fueron citados y empezaron a ser ubicados en el perímetro de la letra que les correspondiera.Esto de acuerdo a las playeras que cada quien tenía. Las "emes" y "es" eran verdes, las "equis" y las "is" eran las blancas, y las "c" y "o", rojas.