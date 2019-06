Migrantes no muestran interés por los empleos que ofrece AMLO

Aunque el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ofrecido que dará empleo a 40 mil migrantes, estos no se muestran interesados en trabajar en México, cosa que se demostró con los mil 600 que llegaron en días recientes y donde solo 100 buscaron esta opción.

El secretario de Trabajo de Coahuila, Román Alberto Cepeda, y el presidente de Index en Mexicali, Víctor Hugo Delgado Sánchez, consideraron que los migrantes no tienen interés de trabajar en México.

Incluso los 100 migrantes que buscaron la opción de trabajar en México, tiempo después abandonaron la decisión y fueron repatriados y con los pocos migrantes se tuvo muy mala experiencia con los que se quedaron a trabajar en la entidad.

Los migrantes no tienen interés de trabajar en México y los pocos que aceptan son deportados por conductas inapropiadas.

La razón de ello es que se les tuvo que capacitar, conocer sus antecedentes penales y los que se contrataron no traían ninguno, pero resultaron muy problemáticos y se les tuvo que deportar por conducta inapropiada.

Otra de los problemas fue que en las maquiladoras de Coahuila no hay vacantes. “No sé si en México tengan una información que nosotros no tenemos, pero en la parte proporcional que nos correspondería de esos 40 mil no hay vacantes”.

La meta real de los migrantes es llegar a Estados Unidos, el Presidente de Index en Mexicali dijo que los centroamericanos llegan con el sueño de que iban a cruzar a Estados Unidos, no tienen una permanencia muy considerable.

La capacidad con la que cuenta la industria maquiladora local es de unas 2 mil vacantes que pueden ser ocupadas tanto por trabajadores locales como por migrantes que hayan regularizado su estancia en el país.

Delgado Sánchez, señaló que se encuentran abiertos a contratar a migrantes, lo demostramos desde el año pasado cuando empezaron las caravanas, abrimos la oferta de trabajo hacia ellos, es por ello que continuarán apoyando los trabajos de AMLO presidente.