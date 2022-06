Migrantes muertos: ¿Cuánto cobran los polleros por viajes ilegales a EE.UU.?

Los polleros tienen tarifas de entre 5 mil y 15 mil dólares por persona para cruzarlos de manera ilegal a Estados Unidos, dependiendo del punto desde el cual sean llevados dichos traficantes de personas. Son viajes como el que emprendieron los migrantes muertos hallados dentro de la caja de un tráiler en Texas.

“Este tráfico de personas inició en países como Honduras, Guatemala, Nicaragua y se expande al norte, e inclusive la red está presente en Estados Unidos”.

El presidente de The American Society of México, Larry Rubin, dijo que en la industria del tráfico humano, a diario pasan 15 mil tráilers por la frontera México-Estados Unidos, y es muy probable que la patrulla fronteriza y los filtros, no hayan detectado la presencia de los indocumentados.

Algunos activistas señalan a Los Zetas como los organizadores de la negociación y comercialización de traslados con excesivos costos en Coahuila, aunque el traslado desde el sur de México al país vecino, puede alcanzar los 300 mil pesos.

Las autoridades mexicanas abrirán una investigación por la muerte de 27 mexicanos dentro del tráiler abandonado en Texas, ya que no se descarta que hayan sido víctimas de la red de tráfico de personas.

Migrantes sobrevivientes pierden la batalla

Los migrantes quedaron encerrados dentro de la caja del tráiler

Sólo 16 migrantes fueron rescatados con vida de la caja del tráiler; 12 son adultos y 4 son menores, entre los que se encuentran tres mexicanos, dos hombres y una mujer, quienes son reportados en una grave situación.

Hasta ahora, 3 de esos 16 han perdido la vida y un doctor del Hospital Bautista, quien atiende a varios de los migrantes, dijo que afuera del tráiler había una temperatura de 38.3 grados Celsius, y dentro de la caja se calcula que se estaban asfixiando a más 60 grados.

Cuando el cuerpo humano rebasa los 40 grados, pierde la capacidad de enfriarse y por ello, muchos migrantes perdieron la vida.

Tráfico de personas en tráilers cada vez más común

El tráfico de personas hacia EE.UU. se hace cada vez más común

Desde el mes de enero a mayo de este año, el INM rescató a más de 80 mil indocumentados que estaban a punto de morir en tráileres, vehículos o incluso casas de seguridad; todas ellas buscaban llegar a Estados Unidos.

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, son las principales nacionales de las que provienen los migrantes, además de Haití, Cuba o Sudamérica.

Los traslados comenzaron a hacerse en las cabinas de los tráilers, en tinacos, en portaequipajes, camioneta o incluso en motocicletas; esto último sorprendió a las autoridades, pues se trataba de una nueva modalidad de tráfico.

Los expertos han catalogado este tipo de cruces como algo de terror, pues miles de personas ponen en peligro su vida y sin saber, pagan por ello pues son engañados y estafados. “Está de terror” la situación que muchos migrantes viven durante su trayecto, pues se han reportado muertes masivas de migrantes abandonados por los polleros.

AMLO y Joe Biden hablarán de migración en su encuentro

Los presidentes buscarán llegar a nuevos acuerdos

En el próximo encuentro entre los presidente de México y Estados Unidos, se tocará el tema de la migración como prioridad tras la muerte masiva de los indocumentados en San Antonio, Texas.

“Esta es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en que hay que apoyar a la gente para que no tenga que abandonar sus pueblo para irse a ganar la vida al otro lado”.

Además, hablarán de la inversión en Centroamérica, el tema de seguridad y un plan conjunto contra la inflación.

“Seguramente también vamos a tratar lo relacionado con el combate a la corrupción, las armas, la seguridad; es amplio” dijo AMLO.

La muerte de los migrantes en Texas causó conmoción a nivel internacional y se declaró luto en México, pues al menos 27 de las 51 víctimas son mexicanos.

