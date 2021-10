Migrantes exigen residencia permanente; visas humanitarias no sirven

Miembros de la caravana migrante que partió de Tapachula el sábado exigieron a las autoridades que se les permita llegar a la Ciudad de México y que les sean entregadas tarjetas de residencia permanente en el país.

Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana y uno de los organizadores de la caravana, aseguró que no aceptarán otra respuesta por parte de las autoridades migratorias para todos los caminantes.

“La petición es llegar a la Ciudad de México y que nos entreguen a todos residencia permanente. Es la única opción que vamos a aceptar: tarjetas de residencia permanente por cuestiones humanitarias para todos y cada uno de los que estamos caminando en esta marcha”, dijo García Villagrán citado por La Jornada.

Visas humanitarias no son respetadas

Villagrán aseguró que cientos de migrantes ya tienen sus tarjetas, pero aún así son deportados.

El activista se refirió al comunicado difundido este jueves en el que el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que entregrá tarjetas de visitante por razones humanitarias a mujeres embarazadas y menores de edad, las cuales, aseguró, no son respetadas.

“Más de 200 tienen visa humanitaria y no los dejan pasar. Como 800 tienen el reconocimiento de condición de refugiados y los están regresando” a sus países, aseguró.

“Si no migras, mueres”

El activista aseguró que no se puede detener la migración.

En entrevista para El Financiero TV, García Villagrán aseguró que no hay manera de hacer que el flujo migratorio se detenga, pues las personas salen de países como Honduras para sobrevivir.

“En Honduras o migras o mueres. Hay muchas necesidades en todo centroamérica, en los países de Sudamérica, y la migración no va a parar. Esta gente está migrando porque si no migra muere, o pertenece a la pandilla o es asesinada, o no hay manera de vivir en sus países”.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y agosto de 2021 ingresaron al país más de 147 mil migrantes a través de la frontera de Chiapas, cifra que representa el triple de los extranjeros indocumentados que pasaron por esa zona en el año 2020.

