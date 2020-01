Migrantes cubanos marcharon por la paz en Reynosa, Tamaulipas

Cientos de migrantes cubanos marcharon por la paz ayer en Reynosa, Tamaulipas. El grupo llegó a la mitad del cruce del puente Reynosa-Hidalgo en una marcha con el fin de agradecer a ambos países, México y Estados Unidos, por resguardarlos.

Los migrantes cubanos, que llevaban banderas y flores blancas como signo de paz, se encuentran albergados en Reynosa, Tamaulipas hasta que su situación migratoria sea definida por los Estados Unidos.

Migrantes cubanos agradecieron a México por resguardarlos

La manifestación de los migrantes cubanos estuvo vigilada por la Policía Federal y por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, que realizó rondines desde temprano.

“Muchos tienen un mensaje erróneo de la migración cubana, pero no somos como nos pintan: nosotros no violamos fronteras, no atacamos al pueblo de México, no destruimos parques, no rompemos cercas, no tiramos piedras. Nosotros sólo somos migrantes pacíficos en busca de un futuro mejor”.

Con estas declaraciones hicieron referencia a lo sucedido la semana pasada en la frontera sur del país, cuando varios grupos de migrantes centroamericanos ingresaron al país de forma ilegal, enfrentando incluso a la Guardia Nacional.

Yoandry Bolaños, migrante que se encuentra desde hace 6 meses en Reynosa, señaló que con esta marcha buscan enseñarle al mundo que por medio de la paz se pueden lograr muchas cosas.

Con la ayuda de un altavoz los migrantes mandaron un mensaje de paz

Los migrantes cubanos señalaron en todo momento que su posición es pacífica y que están en contra de los sucesos ocurridos en el estado de Chiapas, por lo que también enviaron un mensaje a los migrantes hondureños:

“Lo que están haciendo no está bien, ése no es el método; deben trabajar con buena voluntad para que todo fluya de la mejor forma”.

Bolaños señaló que tan sólo en Reynosa se encuentran cerca de 3 mil migrantes cubanos, quienes se encuentran a la espera de que sus solicitudes de asilo sean resueltas por las autoridades migratorias de los Estados Unidos.

Los migrantes se acercaron al Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, donde se había colocado una barrera, y agradecieron por medio de un altavoz a los gobiernos de México y Estados Unidos por su apoyo.

“Nuestro mensaje de paz es para el pueblo mexicano, que nos ha abierto las puertas de esta gran nación, y para Estados Unidos, donde muchos de nosotros ya tenemos nuestras solicitudes de asilo”.

