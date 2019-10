Migrantes africanos se preparan para avanzar a la capital del país en caravana 

Migrantes africanos, ante lo que consideran una negativa por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) de otorgarles la visa de residencia permanente, y rechazar el permiso de visitante que les impide salir de Chiapas, se están preparando para iniciar una caravana hacia el centro del país.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer el horario de salida, pero se prevé que en el camino se unan centroamericanos.

El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra acusó que los extracontinentales están siendo engañados por bandas que se dedican al tráfico de personas y ahora los están asustando porque el negocio se les está acabando, pues ya no hay caravanas.

"Esa es la única razón porque no comprendo que no entienden que México está en problemas ahorita y que no puede enfrentar directamente a Donald Trump", dijo.