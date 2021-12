Migrante presenta denuncia tras ser baleada por agente de patrulla fronteriza

Mujer presenta denuncia tras ser baleada por agente de patrulla fronteriza

En el mes de junio en Arizona una mujer de nombre Marisol García Alcantara fue baleada en la cabeza, el actor del daño fue un agente de patrulla fronteriza, quien de momento no ha sido identificado.

En ese sentido, la mujer que fue atacada por el agente ha decidido presentar un reclamo ante la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Y es que la situación con los agentes fronterizos suele ser polémica, pues hace poco despidieron a dos agentes por burlarse de los migrantes.

¿Qué pasó con la mujer atacada por la patrulla fronteriza?

Su accidente tuvo lugar en arizona

La víctima presentó un reclamo en la oficina de Aduanas y protección fronteriza, con el objetivo de que le dieran una compensación por las lesiones que le cambiaron la vida.

Es por ello que el abogado Eugene Iralde tomó el caso de la afectada, y antes de presentar una demanda formal prefirieron reclamar.

“Pido justicia para que no sigan haciendo esto. También pido una disculpa pública de la persona que hizo esto. Me gustaría saber por qué me hizo esto, ya que yo no le hice nada”, dijo la afectada.

Perdió la vista

Fue atacada por dos agentes

La mujer se encontraba viajando en el asiento trasero de una camioneta mientras trataba de entrar a Estados Unidos como inmigrante, tal y como los más de 2 mil que son vistos por las patrullas fronterizas día tras día.

La mujer, que fue llevada a un hospital de Tucson, tras resultar herida por los agentes fronterizos, fue deportada a México, y entre las secuelas que tuvo está la pérdida de memoria, e incluso podría tener epilepsia o sufrir parálisis facial en el futuro.

