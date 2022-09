Miembros de la Secta Lev Tahor acusados de tráfico de menores y abuso sexual escapan

Alrededor de 20 niños y adultos de la secta extremista Lev Tahor han escapado de un centro en Chiapas, donde permanecían detenidos, según se muestra en imágenes de diversos medios locales.



Los seguidores de la secta integrada por “talibanes judios” se encontraban bajo custodia de las autoridades mexicanas, después de una redada contra un campamento de la comunidad ultraortodoxa cerca de la frontera con Guatemala la semana pasada.



Hasta este jueves, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), institución responsable de las instalaciones, no se ha pronunciado sobre el incidente.



En los videos y fotografías se muestra cómo niños y niñas, vestidos con los trajes característicos de la secta, salen del centro de atención del DIF en Huixtla, una comunidad chiapaneca a unos 50 kilómetros de la frontera con Guatemala.



También se muestra a los menores caminar juntos afuera de las instalaciones, mientras que en otras grabaciones difundidas por la prensa local se ve a algunos empujar directamente a los guardias que estaban en la entrada y subir a camionetas.





¿Qué es Lev Tahor, la secta ultraortodoxa judía?

Luego del operativo de la policía mexicana que rescató a un grupo de niños y adolescentes en un campamento de Lev Tahor en plena selva del estado de Chiapas surgieron preguntas sobre este grupo ortodoxo.



La polémica más fuerte que rodea a este grupo religioso, establecido en países latinoamericanos como México y Guatemala, va mucho más allá de su ultraconservadora vestimenta.



Esto debido a que un juez federal dio la orden de arrestar a varios líderes del grupo, cuyo campamento está situado a unos 17 kilómetros al norte de la ciudad de Tapachula, por la sospecha de participación en abuso a menores.



Información recabada por Raffi Berg, periodista de la BBC hace recordar un caso de secuestro de dos menores en 2018 que fueron llevados a Nueva York por su madre luego de escapar de la comunidad asentada en Guatemala, la cual terminó con nueve miembros de Lev Tahor acusados y recluidos en prisión, incluido el hijo del fundador de la secta y actual líder, Nachman Helbrans.



Los niños secuestrados en Estados Unidos, fueron rescatados en enero de 2019 en México. Nachman Helbrans es hermano de la madre de los niños.





Lev Tahor: Antisionistas y Ultraortodoxos

Varios integrantes de la secta escaparon

Lev Tahor, cuyo nombre en hebreo significa "corazón puro", fue fundada en Jerusalén en la década de 1980 por el rabino Shlomo Helbrans.



Se estima que cuenta con varios centenares de miembros, entre 250 y 500.

El grupo practica muchas de las costumbres del jasidismo, una corriente ortodoxa y mística del judaísmo, pero en su aplicación son incluso más estrictos.



En relación a la vestimenta, las mujeres deben estar cubiertas con ropa negra de pies a cabeza, apenas dejando a la vista su rostro, los hombres visten de negro, cubren sus cabezas con sombrero y nunca se afeitan la barba.



Su alimentación se basa en una dieta kosher,pero también siguen una versión más extrema. La mayor parte de sus comidas son hechas en casa con el uso de ingredientes naturales y no procesados.



No comen pollos ni huevos de gallina, por considerar que han sido manipulados genéticamente. Sí consumen, en cambio, gansos y sus huevos. Tampoco comen arroz, cebollas verdes o vegetales con hojas, por temor a que tengan algún insecto.



En el caso de los demás vegetales y las frutas, siempre le quitan la piel antes de consumirlos, incluso en el caso del tomate.



Solamente beben leche de vacas que ellos mismos puedan ordeñar y elaboran su propio vino.



Los niños, por su parte, no pueden comer golosinas que hayan sido compradas en una tienda. Sus dulces, así, deben limitarse al consumo de chocolate hecho en casa o a frutas, frutos secos y semillas.



Su relación con la tecnología también está extremadamente limitada, pues evitan el uso de aparatos electrónicos, incluyendo la televisión y las computadoras.

Cabe resaltar que pese a ser un grupo religioso judío su postura política es contraria al sionismo, por el temor a que la fe judía sea reemplazada por el nacionalismo secular en el Estado de Israel.

