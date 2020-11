Microbuseros quieren aumentar 2 pesos a su tarifa en CDMX

La agrupación Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) solicitó al Gobierno de la Ciudad de México un aumento de dos pesos a la tarifa de los microbuseros, pues señalaron que ante la pandemia de Covid-19 y la falta de apoyo de las autoridades, el transporte público concesionado “está en quiebra”.

Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de la FAT, declaró que la quiebra se debe a que “los gobiernos de izquierda del PRD y ahora Morena, los han convertido en rehenes político-electorales de su lucha por el poder, al poner un alto a la actualización de la tarifa; por lo que la única forma de sostener el servicio es el urgente incremento del precio del pasaje, el subsidio gubernamental generalizado o una combinación de ambos”.

Expresaron que la tarifa de microbuses, autobuses y vagonetas que ofrecen servicio transporte público en la Ciudad de México ha aumentado 5 pesos en 20 años, mientras que el litro de gasolina se ha elevado 16.5 pesos y el diésel 19.11 pesos, durante el mismo periodo.

Según sus cálculos, la tarifa actual ajustada a la inflación debería ser de al menos 13.15 pesos.

Vásquez Figueroa alertó que los transportistas están perdiendo la capacidad económica para sostener sus unidades –mantenimiento, combustible, refacciones y salarios de los conductores–, así como los costos indirectos como pagos de derechos, seguros, y los costos de los vehículos para sustituyen sus unidades bajo el esquema de “hombre-camión”.

“Es importante para nosotros el incremento a la tarifa porque si no tenemos incremento a la tarifa estamos a punto de extinguirnos completamente, muchísimos compañeros no han podido trabajar porque no tienen para el mantenimiento, ni para las composturas de las unidades, eso es lo que pedimos autoridad, atención, y si no se va a colapsar el transporte concesionado de la ciudad”, dijo Francisco Carrasco, integrante del FAT.

La Verdad Noticias informa que el día de ayer, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, destacó que el transporte concesionado representa 70% de los viajes que se hacen a diario en la capital.

