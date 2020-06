Michoacán extiende a cuatro meses la “Nueva Normalidad”

Pese a que 1 de junio, el estado de Michoacán puso en marcha el plan de la llamada “Nueva Normalidad”, será hasta septiembre que la entidad reactive por completo su economía, tras la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus Covid-19 que hasta el momento ha dejado más de 12 mil muertos en todo el país.

Este viernes, la Secretaría de Gobierno declaró que la reactivación económica y social será extendida a cuatro meses. En junio se abrirán los comercios no esenciales pero capacidad máxima del 25 por ciento, mientras que para julio se espera que operen al 50 por ciento, en agosto a su 75 por ciento y será hasta el mes de agosto, que los establecimientos podrán operar con normalidad.

La dependencia señaló que se colocarán banderas de color rojo, amarillo, verde o blanca en todos los municipios, el cual marcará el nivel de contagio en el que se encuentran y los establecimientos que podrán reactivar sus actividades, pero respetando las medidas sanitarias implementadas en la Nueva Normalidad para evitar la propagación del coronavirus.

Michoacán extiende a cuatro meses la “Nueva Normalidad”

Pobladores de Michoacán regresan a las calles

Pese que el semáforo epidemiológico federal señala que Michoacán se encuentre en color rojo, es decir que el riesgo de contagio es alto, los habitantes retornadas a las calles desde el pasado 1 de junio, el algunos casos, ya dejando atrás la sana distancia y el uso de cubrebocas.

De acuerdo al programa estimado por el gobierno federal la movilidad y los establecimientos operan con el 25 por ciento de su capacidad, pero si se descarta las escuelas, cines, centros deportivos y fiestas populares, todo indica parecer que el estado ha vuelto a la vida cotidiana, la que conocían antes del virus.

Continuamos con las reuniones interestatales #COVID19, esta vez en Jalisco, para dar seguimiento a los acuerdos que hemos planteado los 7 gobernadores para cuidar de nuestra tierra y nuestra gente.



Les cuento más tarde cómo nos fue. pic.twitter.com/gRfcqIdMY2 — Silvano Aureoles (@Silvano_A) June 5, 2020

Michoacán supera los 2 mil contagios

En ese escenario, el número de contagios del nuevo coronavirus ha ascendido a 2 mil 355, mientras que las defunciones llegaron a 212, según datos revelados por la Secretaría de Salud estatal correspondiente a su último corte del 4 de junio.

Los municipios que mayor incidencia de casos son: Ciudad Lázaro Cárdenas, con mil 172 casos y 90 fallecimientos, seguido de Morelia con 220, Apatzingán con 129, Uruapan con 116 y Zitácuaro con 54, mientras que el resto de los municipios registran menos de 30 casos cada uno.

Hospitalizados por coronavirus en Michoacán

Si bien el estado de Michoacán es uno de los que más casos de coronavirus registra, en cuanto al número de pacientes internados se refiere la cifra es baja, pues según la Secretaría de Salud, solo 66 personas se encuentran hospitalizadas.

�� Inicio de una nueva etapa en Michoacán: una nueva convivencia para cuidar a todas y todos | 01 de junio. https://t.co/WUcerZKlu3 — Silvano Aureoles (@Silvano_A) June 1, 2020

Te puede interesar: Tras la nueva normalidad, Guerrero rebasa los 2.000 casos de coronavirus

No obstante, precisaron las autoridades, de los 66 pacientes hospitalizados en clínicas públicas y privadas, 41 se reportan como graves. Además, según puntualizó la dependencia de Salud de Michoacán, estas cifras pueden no ser muy precisas, debido a la falta de diagnóstico, pues no todas las personas acuden a su unidad médica familiar o una clínica particular certificada.