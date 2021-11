"Mi Beca para Empezar" en CDMX recibirá 7 mil mdp de presupuesto

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de CDMX, anunció que el programa "Mi beca para comenzar" podrá recibir un presupuesto de 7 mil millones de pesos gracias a que “se eliminó la corrupción y los gastos superfluos” en su administración.

En su visita a la Escuela Secundaria Diurna Núm. 36 "Cuauhtémoc, la funcionaria aseguró que las "grandes cantidades" que se gastaban "para proteger a un jefe de Gobierno sencillamente lo desaparecimos y decidimos dedicarlo a la gente”.

¿De dónde sale el recurso para el programa?

En julio pasado el gobierno capitalino anunció que "Mi beca para empezar" aumentará durante el ciclo 2021 - 2022, y de acuerdo a Sheinbaum, el presupuesto para el programa de becas educativas viene de los recortes a otras áreas.

"De dónde viene ese recurso, pues sencillamente de acabar con la corrupción, de acabar con los privilegios de los altos funcionarios", aseguró la jefa de gobierno, quien también habló de su falta de equipo de seguridad en el evento.

"Aquí llego como jefa de Gobierno en un carro sencillo, modesto, no traigo guaruras, solamente algunos compañeros que están en la ayudantía que me ayudan [...] no trabaja una cantidad innumerable de personas como antes se hacía", aseguró.

¿Cuándo es el registro para mi beca para empezar 2021?

En agosto pasado, "Mi Beca para Empezar" inició proceso de registro y actualización de datos a través de la aplicación “Obtén Más/Mi Beca para Empezar” que se abrió el 14 de agosto, según detalló la propia Claudia Sheinbaum.

En el anuncio sobre el nuevo presupuesto para "Mi Beca para Empezar" también estuvo presente la directora general del Fideicomiso Educación Garantizada, Rita Salgado Vázquez.

