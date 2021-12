Mi Beca para Empezar: Qué hacer si aún no recoges tu nueva tarjeta

A partir de este 1 de diciembre los alumnos inscritos en Bienestar para niñas y niños, Mi beca para empezar podrán cobrar el primer pago del programa a través de la nueva tarjeta que el gobierno de la CDMX ha repartido.

Las autoridades anunciaron que el 27 de noviembre sería la última fecha para los rezagados que aún no habían podido acudir por el plástico, y sin embargo todavía hay quienes no la han conseguido.

A inicios de noviembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que Mi beca para empezar en CDMX recibirá un presupuesto de 7 mil millones de pesos, por lo que es importante que los tutores cambien la tarjeta verde.

Qué hacer si no has recogido la tarjeta

Hasta el momento el gobierno de la Ciudad de México no ha emitido ningún comunicado o nueva convocatoria para las personas que no han recogido su tarjeta, y que por lo tanto no recibirán el depósito correspondiente a este mes porque la tarjeta verde ya no tiene validez.

Debido precisamente a que todavía hay quienes no han recogido la nueva tarjeta, seguramente habrá alguna fecha posterior para que la puedan recoger. Te recomendamos estar pendiente de la cuenta de Twitter del gobierno de la Ciudad de México para no perderte ninguna actualización.

Mi beca para empezar registro

A través de la app "Obtén más" puedes preactivar tu tarjeta o vincularla una vez que la tengas.

El proceso de registro y actualización de datos para el programa comenzó en agosto pasado a través de la aplicación móvil “Obtén Más/Mi Beca para Empezar''. Antes de ingresar tus datos, asegúrate de tener a la mano estos documentos:

Padre/madre o tutor

Número de celular

Correo electrónico

CURP

Código Postal

Comprobante de domicilio

Una foto para tu perfil

INE, licencia de conducir o pasaporte

Alumno

Dirección de la escuela a la que esté inscrito.

Comprobante de estudios ciclo escolar 2020-2021

Comprobante o constancia de inscripción.

Si aún tienes dudas, aquí te compartimos todo lo que debes saber de Mi Beca para Empezar 2021, que tendrá nuevos beneficios para los alumnos como seguro contra accidentes escolares, apoyo para útiles y uniformes y más.

