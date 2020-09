Mi Beca para Empezar: Fecha límite para registrarte al programa

¿Aún no has registrado a tu hijo en el programa “Mi Beca para Empezar”? No te preocupes, el Fideicomiso Educación Garantizada (FIDEGAR) presentó las fechas en que estará abierta la convocatoria a fin de que ningún alumno que estudie el nivel básico en escuelas públicas de la Ciudad de México, se quede sin recibir este apoyo.

Desde el pasado 14 de agosto inició el proceso de registro a través de la aplicación Obtén Más/Mi Beca para Empezar, y hasta el momento ya suman 435 mil niños inscritos en este programa, entre nuevas inscripciones y migraciones de escuelas privadas a públicas.

FIDEGAR especificó que el registro estará abierto hasta el día 13 de diciembre y en caso de no contar con un dispositivo móvil para llevar a cabo este proceso, durante el mes de septiembre será habilitado el registro vía página web en la página www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.

Respecto a los 1.1 millones de estudiantes beneficiados del ciclo escolar pasado (2019 – 2020), el Fideicomiso destacó que únicamente debieron actualizar su información para renovar su vigencia al programa.

Este martes 1 de septiembre se realiza el primer depósito del programa, y el depósito se verá reflejado en la aplicación Obtén Más/Mi Beca para Empezar.

Asimismo, en el transcurso de este mes también se llevará a cabo la dispersión de la parte complementaria del programa Apoyo a Uniformes y Útiles Escolares, la primera entrega de este apoyo fue entregada en el mes de agosto.

A través de Obtén Más/Mi Beca para Empezar, se podrán realizar las compras que sus beneficiarios requieran por medio de la generación de un código QR o si se prefiere, podrán utilizar el Vale Electrónico.

Recuerda que no hay fecha límite para hacer uso de los depósitos realizados por los programas de Apoyo a Uniformes y Útiles Escolares y Mi Beca para Empezar, si decidiste ahorrarlo no te preocupes, puedes acumularlo.

El programa Mi Beca para Empezar está destinado a estudiantes de nivel preescolar, primaria, secundaria, Centros de Atención Múltiple del mismo nivel y laboral, con un apoyo de 300, 330 y 400 pesos dependiendo el nivel escolar.

El Apoyo a Uniformes y Útiles escolares es destinado a las y los estudiantes de educación básica de nivel preescolar, centros comunitarios, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple.