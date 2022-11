Mi Beca para Empezar 2022: ¿Cuánto tardan en entregar las tarjetas?

¿Eres nuevo beneficiario de Mi Beca para Empezar 2022 y aún no has recibido tu tarjeta? No te preocupes, aquí te decimos todo lo que debes saber sobre este apoyo económico otorgado por el gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Antes que nada, no debes preocuparte por la entrega de tu tarjeta, ya que te avisarán por mensaje de texto o correo electrónico.

Sobre los depósitos recientes, el día 26 de octubre les cayó el pago a los beneficiarios de las alcaldías: Venustiano Carranza, Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Registro a Mi beca para empezar

El registro o actualización de datos de Mi Beca para Empezar para el ciclo escolar 2022-2023 se extendió hasta el 30 de noviembre.

La etapa de registro comenzó desde el 29 de agosto, pero muchos padres de familia o tutores desconocían que el trámite ahora se realiza desde Llave CDMX y no desde la aplicación Obtén Más.

Este programa tiene el objetivo de fortalecer la educación pública y apoyar la economía familiar, por eso en este regreso a clases aumenta también el apoyo para uniformes y útiles escolares.

Bienestar Educativo publicó un video donde te muestra el paso a paso, para que no haya dudas.

Registro a Mi beca para empezar paso a paso

Paso 1. Entra a https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/

Paso 2. Inicia sesión con tu cuenta LLAVE

Paso 3. Da clic en realizar registro

Paso 4. Completa el formulario sociodemográfico, que incluye identificación oficial y comprobante de domicilio

Paso 5. Haz clic en registrar beneficiario

Paso 6. Captura la CURP del alumno y da clic en validar

Paso 7. Selecciona el parentesco con el niño (padre, madre o tutor legal)

Paso 8. Completa la encuesta sociodemográfica

LISTO. Estás ya registrado para continuar con el programa Bienestar para niñas y niños, Mi beca para empezar.

Si tienes alguna duda, comunícate a los teléfonos de Bienestar Educativo: 5511021750

El Locatel y los PILARES, te estarán apoyando para que puedas hacer tu registro con éxito.

Aquí el video.

LLAVE CDMX ¿cómo obtenerla?

Para obtener una cuenta de LLAVE CDMX debes ingresar a la página https://llave.cdmx.gob.mx/ y llenar el formulario.

Es un requisito nuevo para el registro de Mi Beca para Empezar.

En total son tres pasos y será necesario que cargues al sistema un serie de datos, a fin de que sea autenticada la identidad.

Lo primero será ingresar tu Clave Única de Registro de Población (CURP), nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, código postal y domicilio.

Después se te pedirá correo electrónico y número de celular.

Por último, deberás crear tu contraseña y aceptar términos y condiciones.

Una vez cargada la información, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) validará los datos y, en caso de ser verificados y aprobados, se abrirá en automático tu cuenta Llave CDMX.