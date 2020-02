Mhoni Vidente predice un BUEN futuro para Peña Nieto a pesar de sus delitos

A pesar de las acusaciones de fraudes millonarios, la famosa clarividente Mhoni Vidente auguró un buen futuro para el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

A través de Twitter, Mhoni Vidente publicó que sinceramente no ve que Enrique Peña Nieto, quien se encuentra viajando por el mundo con su joven novia, sea procesado por ninguno de los delitos que se le acusa.

“Sinceramente yo tampoco visualizo que #peñanieto sea procesado por alguna delito. Fin del comunicado”, escribió la astróloga de las estrellas.

Sinceramente yo tampoco visualizo que #peñanieto sea procesado por alguna delito. Fin del comunicado

Esta no es la primera vez que la cubana predice un hecho sobre Peña Nieto, ya que a principios de febrero dio a conocer que el mandatario y Angélica Rivera “La Gaviota”, ex primera dama durante 2012-2018, se divorciarían.

“Sí lo veo que ya está divorciado de Angélica, de La Gaviota. Yo creo que ya se separaron o que traen el trámite en cuestiones de divorcio y que La Gaviota se va a vivir a Los Ángeles y que Enrique Peña va a seguir viviendo ahí, en Toluca”, aseguró Mhoni Vidente días antes de que dieran a conocer los hechos.

¿Peña Nieto podría ir a la cárcel?

A pesar de que Emilio Lozoya, ex presidente de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Peña, fue acusado de recibir sobornos millonarios de parte de la empresa Odebrecht.

El gobierno de México liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegura que el funcionario no pudo actuar solo, debido a que todas las acciones tenían que tener el “visto bueno” del mandatario federal, en ese caso el de Enrique Peña Nieto.

AMLO ha revelado en distintas ocasiones que no realizará una cacería en contra de los ex presidentes de México, si no para encontrar al que resulte responsable de las corrupciones ocurridas en México.

