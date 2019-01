México ya no quiere a los migrantes; deportara a todo aquel que ingrese ilegalmente

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, ha informado que los migrantes que entren de manera ilegal país, serán deportados a sus lugares de origen.

“Quien rechace proporcionar sus datos de identidad o los datos biométricos antes indicados, no podrán ingresar a territorio mexicano. Advertidos que, en caso de hacerlo por un punto de control no oficial, al ser detenidos por la autoridad mexicana, serán devueltos a su país de origen o aquel desde donde accedieron. Nuestra visión es que los migrantes no son delincuentes, mucho menos constituyen una amenaza a la seguridad de México o de los Estados Unidos, son seres humanos que buscan escapar de una realidad de inseguridad y carencias”, dijo Sánchez Cordero.