México y Japón estudian sismicidad en brecha de Guerrero

Ambos países instalarán equipos tecnológicos en la brecha entre Acapulco y Zihuatanejo para saber si se acumula energía en la región, después de 100 años sin actividad

Este proyecto se enfocará al estudio del peligro sísmico, debido a los deslizamientos asísmicos y sismos en zonas cercanas de la brecha de Guerrero”, dijo en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).

Con ello sabremos si se acumula energía de deformación en la zona de la brecha y de ser así, si hay la suficiente energía acumulada para producir un terremoto o no: quizá ese deslizamiento asísmico relaja todo el esfuerzo y ese sismo ocurrirá hasta dentro de mil años, aunque no lo sabemos”, expresó.

Tampoco hay una garantía absoluta de que el epicentro sea ahí”, externó, el científico, quien explicó que sería un periodo “lo suficientemente largo como para hacernos temer que un sismo importante se generará en la región”.

En la investigación trabaja el Instituto de Geofísica (IGf) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y las universidades de Kyoto y Tohoku.

El proyecto dentro de la Alianza para la Investigación en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible (SATREPS, por sus siglas en inglés) de Japón, decidió desde 2016 estudiar los peligros de sismos y tsunamis en la brecha de Guerrero, señaló Miguel Ángel Santoyo, sismólogo del IGf, Unidad Michoacán.

Explicó que para noviembre se instalarán instrumentos de medición, así como sus estaciones de monitoreo mediante técnicas de GPS (Sistema de Posicionamiento Global) muy avanzadas y de alta precisión, y sismógrafos con frecuencia de banda ancha.

El último registro que se tiene sobre un gran sismo en la brecha de Guerrero (entre Acapulco y Zihuatanejo) es de 1911 y no fue registrado con un sismógrafo porque no se tenía este instrumento en la región, sino con reportes históricos, comentó Raúl Valenzuela, investigador del IGf.

Sin embargo, expuso que se desconoce si ocurrió uno antes de 1911, por lo que no se puede predecir si el intervalo de recurrencia de un gran sismo en la brecha de Guerrero es de cada 100, 400 años o más.