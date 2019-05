México va MUY BIEN, aunque digan lo contrario, asegura AMLO presidente

Durante la conferencia matutina de este lunes 27 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tocó temas de aspectos políticos económicos, asegurando que el país va mejorando aunque digan lo contrario.

“Van a seguir insistiendo en que va mal nuestra economía, pero no es cierto, vamos bien. Se están creando empleos, ha mejorado el salario y cada vez va a haber más bienestar en el pueblo” aseguró AMLO presidente .

Así mismo, insistió en que este año, logrará un crecimiento económico del 2 por ciento, cifra que se mantuvo según él los últimos 36 años que suele designar como “el periodo neoliberal”.

El mandatario de la República, considera que los inversionistas extranjeros, cuenta con buena y suficiente información de lo que está sucediendo en México.

También, AMLO, insiste en la urgencia de concretar la renegociación del tratado comercial con América del Norte, pues “ayuda mucho”, por lo que está creciendo la inversión, el comercio exterior, y con ello, la generación de empleos; incluso, hay más finanzas públicas sanas, no hay déficit y se está acabando la corrupción.

“Así como sentimos que los que no nos quieren, quisieran que nos fuera mal y por eso apuestan todos los días a que no va haber crecimiento, a que va a fracasar nuestrs política económica” dijo López Obrador.

Insistió, en que “tenemos que actuar con prudencia, pero lo cierto es que vamos muy bien”.

Por otra parte, México, tiene una línea de crédito abierta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cual, no se tiene deuda alguna y se evitará tener una.

“México no le debe un quinto al FMI”, aseguró Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, cuando se le cuestionó sobre deudas con tal organismo.

“No vamos a solicitar nuevos créditos. No requerimos apoyo del FMI, afortunadamente, aunque no hay que decir de esta agua no beberé porque nunca sabemos” concretó Andrés Manuel.