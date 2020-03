México trabaja para tener el primer tratamiento contra el Coronavirus

Ante el incremento de la población mexicana que se va infectando con el coronavirus Covid-19, actualmente hay 1,094 casos positivos y 28 muertos, el Gobierno Federal ha dado a conocer que se trabaja para conseguir el primer tratamiento efectivo contra el virus en México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, las autoridades sanitarias de México confirmaron que aprobaron realizar tres tipos de ensayos clínicos contra la cepa del Sars-cov-2, el cual es el causante de la enfermedad conocida como coronavirus Covid-19, de funcionar se tendría el primer tratamiento.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que el área científica de México comenzó a trabajar desde la llegada de la pandemia del coronavirus Covid-19 al país.

Luego de varios estudios la Cofepris ha dado la autorización para realizar por lo menos tres de cuatro ensayos clínicos, los cuales de comprobar su efectividad se convertirían en los primeros tratamientos contra el coronavirus Covid-19.

México tiene una esperanza, aprueban ensayos clínicos para tratamiento contra el Coronavirus.

López-Gatell Ramírez explicó que estos ensayos clínicos aprobados por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) se tratan de la aplicación controlada de tres medicamentos que podrían combatir el virus.

Ahora bien, los ensayos clínicos no significa que dichos medicamentos puedan ser aplicables a los pacientes de la Covid-19 de manera inmediata, ya que no tampoco está garantizado que no produzcan algunos daños en las personas, es por ello que al concluir las pruebas y las investigaciones se podrá saber si son efectivos para combatir la enfermedad.

Ensayos clínicos en México

El subsecretario Hugo López-Gatell dijo que cada uno de los ensayos trabaja de manera diferente, en el primero de los casos es sobre el uso del fármaco “remdesivir”, que es un antiviral el cual parece “promisorio” para las investigaciones preliminares a fin de combatir el coronavirus.

El segundo trabaja con el medicamento “tocilizumab”, el cual es una proteína que bloquea uno de los mecanismos que produce inflamación de tejidos, en particular del tejido pulmonar.

El tercero es sobre la hidroxicloroquina, usada por años contra paludismo, además se usa para la modulación inmune en enfermedades reumáticas.

Ahora bien, Hugo López-Gatell dijo que existe un último ensayo que todavía no está aprobado pero es sobre la combinación de la cloroquina con el antibiótico azitromicina, por lo que solo falta la aprobación de la Cofepris para realizarlo.