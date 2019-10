México tiene una gran oportunidad, Nueva Zelanda ofrece trabajo a mexicanos

Oportunidades de trabajo y académicas se han presentado para México ya que Nueva Zelanda quiere que mexicanos se desarrollen en su país, bajo el programa Think New el cual impulsará el crecimiento bilateral al permitir a los mexicanos acceder a una formación de primera calidad.

El embajador de Nueva Zelanda en México, Mark Sinclair, informó que cualquier mexicano (sin importar su edad) puede aplicar a los programas educativos que se ofrecen en su país y podrán tener una visa de estudiante, la cual incluiría un permiso de trabajo que permite laborar 20 horas semanales por un ingreso de 20 mil pesos mensuales.

Una vez que los estudios de los mexicanos concluyan podrán solicitar un permiso para permanecer más tiempo en Nueva Zelanda, e incluso acceder a un mayor sueldo y trabajar durante tres años.

Lo anterior es una gran oportunidad ya que la media salarial en Nueva Zelanda es de 52 mil dólares neozelandeses, lo que equivale a unos 744 mil 640 pesos.

Ahora bien, los sectores de servicios y el de retail de comida rápida, son quienes contratan a más extranjeros que empiezan en un programa educativo y con el tiempo podrían insertarse en empresas que se relacionen con sus campos de estudio.

Cabe señalar, que de México viajan al año a Nueva Zelanda un total de 400 mexicanos porque consideran que en ese país la calidad de vida es mejor, junto con la seguridad, los hermosos paisajes, la multiculturalidad y la excelencia educativa.

“Nueva Zelanda es uno de los países más seguros para vivir, estudiar y trabajar, lo cual representa una gran oportunidad para los jóvenes de México”, dijo Sinclair.

Por su parte el representante del Institute of the Pacific United (IPU) Nueva Zelanda, aseguró que la inversión está segura ya que las condiciones laborales de ese país permiten no solo cubrir las colegiaturas subsecuentes sino los gastos de manutención.