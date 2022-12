México tiene una de las tasas más altas en muertes por viruela del mono

Las autoridades sanitarias han informado que en México se reportan cuatro muertes relacionadas con la viruela del mono, y hay al menos cinco casos más que están siendo analizados para determinar si fueron causados por este padecimiento, lo que lo ubica entre los países con mayor tasa de letalidad, aseguró Andrea González Rodríguez, directora de las Clínicas Especializadas Condesa.

En una entrevista con MILENIO, la especialista explicó que le parece que la mortalidad por viruela del mono es alta respecto al resto de los países. “Es una de las más altas registradas en el mundo. No es alta proporcional al número de personas infectadas, pero esto no debe verse como una razón para no vacunar”, indicó.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, en México se han reportado más de 3 mil 200 casos de viruela del mono desde que se dio a conocer el brote de esta enfermedad a nivel mundial. Entre las entidades más afectadas está la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Yucatán.

Tasa de muertes por viruela del mono

Son más de 3 mil casos en México

De acuerdo con el Informe Técnico Semanal de Vigilancia Epidemiológica de Viruela del mono en México, la tasa de letalidad por este padecimiento en el país es de 0.12, ya que se registran cuatro decesos oficiales entre los 3 mil 362 casos detectados hasta el momento. Cabe señalar que en Cuba es del 25 por ciento.

“Conozco dos de los casos que fueron pacientes nuestros y que lamentablemente fallecieron, dos hombres. Y, en ambos casos, fueron las complicaciones derivadas por los bajos niveles de defensas. Uno de los casos era una persona que había abandonado el tratamiento por un contexto de estigma y de soledad muy grande”, explicó la especialista.

Aclaró que ambos casos fallecieron teniendo todas las capacidades hospitalarias disponibles en un instituto nacional, “con todos los recursos para atenderlos y con lo que no se pudo fue con esta situación de las defensas”. Agregó que se han desarrollado protocolos para la detección de casos de viruela del mono.

Síntomas de viruela del mono

Estos son los síntomas

Entre los síntomas de viruela del mono, están los siguientes:

Fiebre.

Escalofríos.

Inflamación de los ganglios linfáticos.

Agotamiento.

Dolores musculares y de espalda.

Dolor de cabeza.

Síntomas respiratorios

