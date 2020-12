México supera el promedio en pérdidas de energía eléctrica en América Latina.

De acuerdo con un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México se encuentra por encima del promedio de pérdidas de energía eléctrica al situarse en 17%, cuando la referencia es de 16% para la región y 8% a escala internacional.

A través del reporte “Análisis de las tarifas del sector eléctrico”, la Cepal detalló que diversos países se encuentran en niveles de pérdidas muy superiores al 16 por ciento, que es la media de la región, aún cuando esta no representa un óptimo, sino que es el doble de la referencia a nivel mundial.

En ese tenor, la organización refirió que posiblemente las instalaciones de distribución no cuentan con las inversiones y mantenimiento adecuado, lo cual se traduce en mayores pérdidas técnicas y no técnicas de gestión, o que hay parte de la población que por diversos motivos hace uso no registrado de la electricidad conectándose de manera ilegal.

“La incorrecta definición de las tarifas, su actualización a destiempo y su apartamiento de la capacidad de pago de los usuarios puede motivar hurto de energía”, refirió la investigación. Al respecto, la Cepal apuntó que el sistema tarifario debe perseguir dentro de sus objetivos la comunicación de una correcta señal precio que forme una cultura de pago en el consumidor.

De igual manera, en determinados sectores, un precio inadecuado termina por fomentar el uso no eficiente de la energía eléctrica, y en ese sentido los subsidios juegan un rol fundamental. “Si el usuario con capacidad de pago siente que lo que abona por el servicio de electricidad es muy poco, tenderá a hacer un uso ineficiente”, aseguró.

La Verdad Noticias informa que, las pérdidas de energía eléctrica se dividen en las técnicas, las cuales se originan al distribuir la energía eléctrica, por el calentamiento de los conductores eléctricos y transformadores, y no las técnicas generadas por usos ilícitos (robos de energía), fallas, o daños equipos de medición) y errores administrativos.

Acorde con la última información de la CFE, se mostró que consecuencia de las estrategias desplegadas en el país para reducir las pérdidas de energía, se logró contener este indicador y se ingresaron 3 mil 194 millones de pesos a la compañía.

