México sufre poderoso Tsunami que inunda toda la costa con poderosas olas

Un Tsunami impactó a México luego de darse un sismo de magnitud 8.1 en escala Richter el cual devastó la capital del país. Era el 19 de septiembre de 1985 cuando el mar inundó las costas de Michoacán. Además el tsunami fue observado en Lázaro Cárdenas y Playa Azul, en Michoacán; Ixtapa-Zihuatanejo y Acapulco, en Guerrero; y Manzanillo, Colima.

El registró señala que las olas que alcanzó el Tsunami fueron en Lázaro Cárdenas 2.5 metros y en Zihuatanejo, alcanzaron alturas de hasta 3 metros, inundando restaurantes y hoteles que se encontraban más cerca del mar.

El país ha sufrido de un Tsunami por un sismo de 8.1 grados.

También se sabe que las olas se propagaron aguas arriba por el Río Balsas, por lo que también se vio inundada la zona portuaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán; en tan sólo 18 minutos llegaron hasta el segundo puente de la ciudad, distante 8 kilómetros de la boca del río.

Un día después se volvió a registrar un sismo, el cual fue una réplica del primer movimiento telúrico, este último de 7.5 en escala de Richter el cual provocó de nueva cuenta otro Tsunami que se registró en la estación mareográfica de Acapulco, en donde las olas alcanzaron 1.20 m de altura.

Ahora bien sabés qué hacer en caso de que se presente un sismo que sea capaz de originar de nueva cuenta un Tsunami.

Antes que un Tsunami se dé, se debe investigar la altura sobre el nivel del mar del lugar donde resides, identificar las rutas de evacuación hacia lugares altos y elaborar un plan familiar de evacuación y protege a niñas, niños, adultos mayores, así como a los animales, así como también identificar edificios y lugares altos que te servirán de refugio temporal.

Durante el evento se debe aléjese de las zonas costeras bajas y de mayor peligro como son las playas: No todos los terremotos generan tsunamis, si recibe una alerta de tsunami o si siente un terremoto fuerte que le dificulta mantenerse en pie, el terremoto mismo es la alerta: aléjese de las playas y de las zonas costeras bajas.

Procure alejarse de áreas peligrosas mientras dura la alerta: Aléjese de desembocaduras de ríos o arroyos. Si se encuentra en áreas bajas como deltas de ríos o barras de arena y no le da tiempo para alcanzar un lugar seguro en la colina, busque un edificio y suba al piso más alto.

Nunca vaya a la playa a observar un tsunami: Usted no podrá escapar y puede ser lo último que vea. En unos minutos el tsunami empieza a inundar con gran velocidad, desplazándose tierra adentro más rápido de lo que una persona puede correr. No use su automóvil, desaloje a pie, puede haber caminos bloqueados por congestión vehicular.

Después del Tsunami pese a que será difícil se debe conservar la calma; tranquilice a sus familiares, de igual forma permanecer fuera de las áreas de desastre. Su presencia podría entorpecer las acciones de auxilio y rescate.

Si las autoridades se lo solicitan, preste completa ayuda a las organizaciones de socorro, protección civil, y autoridades militares y navales; también reportar los heridos a los servicios de urgencia.

Otra de las medidas que se debe tener en cuenta es no tomar agua ni coma alimentos que hayan estado en contacto con el agua del mar y no divulgar ni haga caso a rumores.