Un alto diplomático informó que México ha pedido a Estados Unidos que comparta las dosis de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca que tiene en existencia, esto en respuesta a una petición realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, Martha Delgado, la viceministra de Relaciones Exteriores para Multilaterales, señaló que dado que Estados Unidos todavía no había aprobado la vacuna AstraZeneca, sería un buen candidato para ofrecerla a México, debido a que ya ha iniciado con su uso.

Pidió México a EEUU reserva de vacunas contra COVID-19

“Existe la posibilidad de poder tener acceso a algunos lotes de AstraZeneca que tienen”, expresó delgado en una entrevista con Reuters a fines de la semana pasada, apuntando que México había realizado la solicitud en conversaciones diplomáticas desde que AMLO habló con Biden el 1 de marzo.

“Esa vacuna ya está autorizada en México, pero no tiene autorización por el momento en Estados Unidos”, dijo. “Ellos podrían lanzarlo”, agregó. Trascendió que AMLO le pidió a Joe Biden un “préstamo” de vacunas durante la reunión virtual, tras el desvío en la estrategia de vacunación causado por un retraso en la entrega de vacunas de Pfizer Inc y el socio alemán BioNTech SE.

México solicitó a Estados Unidos reserva de vacunas AstraZeneca.

En ese tenor, Delgado, quien lidera el esfuerzo diplomático de México para obtener suministros de vacunas, dijo que Estados Unidos no había dicho si cumpliría con la solicitud de AstraZeneca y otras vacunas, que precisó incluían las de Moderna Inc y Novavax Inc. La inyección de Novavax todavía no está disponible autorizada en la Unión Americana.

La Verdad Noticias informa que, un funcionario estadounidense, que pidió no ser identificado, informó que EEUU no había aceptado préstamos o distribuciones de vacunas AstraZeneca en este momento. Dijo que EUA no estaba actualmente en posición de compartir dosis, pero que ya se había comprometido a realizarlo una vez que el problema del suministro se resuelva localmente.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos remitió las consultas al gobierno mexicano y a las empresas de vacunas. Destacó que la Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El lunes, un alto funcionario de salud de Estados Unidos dijo a Reuters que los reguladores estadounidenses podrían autorizar la vacuna de AstraZeneca en un mes aproximadamente.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.