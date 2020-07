México sin saturación de hospitales a pesar del aumento de casos de coronavirus

En un cuartel del ejército mexicano, las camas de los hospitales han reemplazado las literas, los tanques de oxígeno llenan la habitación que contenía rifles de asalto, el edificio que anteriormente albergaba soldados entre misiones para erradicar los cultivos de amapola ahora está equipado para hasta 100 pacientes infectados con el coronavirus.

El cuartel de dos pisos es uno de los más de 100 espacios convertidos por los militares para tratar el coronavirus COVID-19. Pero desde su apertura en mayo, solo la mitad de sus camas han sido ocupadas.

Eso es porque el sistema de salud de México hasta ahora no ha sido abrumado por la pandemia. Desde el principio, el gobierno eligió invertir en ampliar las camas de hospital en lugar de hacer la prueba del virus. A pesar de registrar casi tres veces más muertes de las que los funcionarios de salud predijeron inicialmente, las camas están ampliamente disponibles.

La semana pasada, una docena de pacientes yacían en una sala del hospital del cuartel. La mayoría de las camas estaban etiquetadas con el nombre del paciente y "PB Covid" para un posible COVID-19.

A pesar de las criticas, en hospitales todavía existe espacio disponible.

El gobierno ahora tiene cerca de 900 hospitales designados COVID-19 en todo el país, en comparación con los 645 de abril, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el hombre clave del gobierno en la pandemia.

"El resultado neto es el objetivo que hemos buscado desde el principio", dijo López-Gatell, explicando que México había evitado con éxito cualquier emergencia "donde hay personas a las que no se puede atender porque no hay una cama disponible", dijo que eso significa no solo camas, sino también personal y otros equipos.

México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes pandémicas, con más de 28 mil muertes reportadas por COVID-19, una cifra considerada un recuento significativo debido a la baja tasa de pruebas.

La Ciudad de México, hogar de 10 millones de personas rodeadas de 10 millones más en el área metropolitana, es el epicentro del virus del país. Tiene casi una cuarta parte de las infecciones confirmadas. La ciudad tiene muchas veces más camas de cuidados intensivos ahora que a principios de año. Unas 6 mil personas han muerto aquí.

Agregar capacidad de camas fue sabio, pero la ocupación del hospital es tan alta como lo es porque el gobierno no ha manejado bien la pandemia, dijo Gordon McCord, decano asociado y profesor de economía de la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California, San Diego

Las pruebas abundantes, el rastreo de contactos y el distanciamiento físico "deben ir de la mano con la preparación de los hospitales", dijo McCord, quien se enfoca en la salud pública y la economía del desarrollo. "Ninguna cantidad de este último será suficiente sin el primero".

Como con cualquier enfermedad, algunas muertes son inevitables independientemente del número y tipo de camas de hospital disponibles. Los expertos dicen que otro factor que contribuye es la renuencia de muchas personas a ir al hospital, algo que el alcalde de la Ciudad de México trató de contrarrestar al anunciar pruebas ampliadas y una campaña de información puerta a puerta en junio.

México, un país enfermo y debil para el coronavirus

Si bien la población de México es más joven que la de los países de Europa occidental como Italia y España, también es poco saludable. México tiene la tasa de diabetes más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y una de las tasas de obesidad más altas, con un 72.5 por ciento de adultos con sobrepeso u obesidad. Los médicos dicen que ser obeso aumenta significativamente el riesgo de que una persona desarrolle un caso grave de coronavirus COVID-19.

Gran parte de la expansión de las camas para pacientes con COVID-19 ha sido en instalaciones de nivel inferior que no están diseñadas para manejar casos graves como un hospital de primer nivel, dijo el Dr. Francisco Moreno, especialista en enfermedades infecciosas y jefe de COVID-19. respuesta en el Centro Médico ABC en la Ciudad de México.

Si bien no hay estadísticas confiables sobre si los pacientes con coronavirus tienen más o menos probabilidades de sobrevivir en México que en otro país, Moreno describió la tasa de mortalidad en los hospitales de nivel inferior como preocupante.

"La mortalidad en esos hospitales es muy alta, pero el sistema no se ha" saturado "porque hay camas disponibles", dijo. "Si abre camas en otros hospitales, no solo no cuenta con servicios de cuidados intensivos, sino que tampoco cuenta con médicos capacitados para atender a estos pacientes".

En el cuartel convertido en la Base Militar No. 1 en la Ciudad de México, el teniente coronel Raúl Sandoval, un neumólogo, dijo que los médicos tienen lo que necesitan para atender a los pacientes con COVID-19 que requieren oxígeno, pero transfieren a los pacientes que requieren cuidados intensivos. No han tenido pacientes muertos.

Juan Manuel García Ortegón, coordinador del centro de comando de la Ciudad de México, supervisa a las personas asegurándose de que los pacientes sean enviados a hospitales con camas abiertas.

"La idea es que la gente no salte de un hospital a otro", dijo García.

También señaló que la Ciudad de México comenzó el año con 135 camas de cuidados intensivos. Ahora tiene 986 para pacientes intubados.

"Aquí el nombre del juego es evitar la saturación", dijo García. "No podemos permitir que ocurra aquí lo que les sucedió a los países que la pandemia atrapó menos preparados".

Brasil, Chile, Perú y Ecuador, entre otros países latinoamericanos, han estado luchando contra tasas de infección casi sin control durante meses. Las ciudades de la región han visto aumentar las tasas de ocupación de cuidados intensivos por encima del 80 y 90 por ciento, en zonas consideradas peligrosas y abrumadoras.

El Dr. José Narro, ex secretario de salud mexicano y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, atribuyó al gobierno la expansión de la capacidad hospitalaria, pero dijo que esa medida oscureció lo devastador que ha sido el virus en México.

Citó evidencia anecdótica de que, cuando las personas que han retrasado el tratamiento llegan al centro médico, a menudo se encuentran en una condición tan crítica que solo ocupan una cama durante unos días antes de morir. Eso ayuda a explicar por qué los servicios no han sido abrumados, dijo Narro.

Moreno lo ha visto repetidamente en su hospital. Las personas prefieren quedarse en casa y tolerar los síntomas durante una semana, pero no son conscientes de que su nivel de oxígeno está disminuyendo día a día.

"Y luego, cuando vienen, no puedes salvarlos con oxígeno a través de una máscara y tienes que intubar", dijo.