México reporta más de 6 mil nuevos contagios de COVID y 13 muertes

La Secretaría de Salud informa este domingo 3 de julio que en las últimas 24 horas México reporta 6 mil 301 nuevos contagios de COVID-19, con lo que el número total de casos llega a 6 millones 89 mil 600.

En el mismo lapso de tiempo, nuestro país registra 13 defunciones más provocadas por el nuevo Coronavirus, con lo que la cifra de muertes llega a en 325 mil 788.

En su Informe Técnico Diario de COVID-19, la dependencia resalta que las 10 entidades que acumulan el mayor número de casos son:

Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 65% de todos los casos acumulados registrados en el país

Respecto al número de casos activos, aquellos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, del 20 de junio al 3 de julio, se contabilizan 164 mil 837, con una tasa de incidencia de 126.7 por 100 mil habitantes.

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

La COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se recuperan sin necesidad de hospitalización.

Los síntomas más habituales son los siguientes:

Fiebre

Tos

Cansancio

Pérdida del gusto o del olfato

Los síntomas menos habituales son los siguientes:

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Molestias y dolores

Diarrea

Erupción cutánea o pérdida del color de los dedos de las manos o los pies

Ojos rojos o irritados

Los síntomas serios son los siguientes

Dificultad para respirar o disnea

Pérdida de movilidad o del habla o sensación de confusión

Dolor en el pecho

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19.

