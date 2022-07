México registra más de 28 mil contagios y 105 muertes por COVID en un día

Este sábado 23 de julio, México registró 28 mil 539 nuevos contagios y 105 defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, desde que comenzó la emergencia sanitaria el país acumula un total de 6 millones 617 mil 393 casos positivos y 327 mil 073 muertes a causa del virus.

Esta semana, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell subrayó que la transmisión de COVID-19 en medio de la quinta ola de la pandemia ha presentado signos de desaceleración.

Cabe señalar que, en La Verdad Noticias, se informó que este quinto repunte de casos de COVID-19, presentaría repunte a finales de julio y desciendería en agosto.

Muertes por COVID-19 en México

El funcionario exhortó a la población mexicana a recibir la dosis contra COVID-19.

También explicó que el 70 por ciento de las personas que han muerto por COVID-19 durante esta quinta ola no se habían vacunado, por lo que exhortó a la población mexicana a recibir la dosis contra la enfermedad.

En tanto, la Secretaría de Salud llamó a la población a reducir el riesgo de contagio a través de las medidas básicas de prevención, como el uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos y ventilación de espacios.

¿Son los antibióticos eficaces para prevenir o tratar la COVID-19?

Los antibióticos no son eficaces contra los virus.

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella.

Las personas con afecciones posteriores al COVID-19 pueden tener diversos síntomas que pueden durar más de cuatro semanas o incluso meses después de la infección. A veces, los síntomas pueden desaparecer o reaparecer. Es posible que las afecciones posteriores al COVID-19 no afecten a todos de la misma manera.

