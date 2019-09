México no necesita de toques de queda para enfrentar la violencia asegura AMLO

El presidente AMLO aseguró que México no necesita de toques de queda para enfrentar la violencia que hoy vive el país como resultado de años de haber abandonado las necesidades de los mexicanos durante más de 30 años, priorizando intereses propios antes que los de México.

México no necesita de toques de queda para enfrentar la violencia asegura AMLO

Ahora el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue claro en señalar que medidas tales como los toques de queda no son lo que el país necesita para resolver el problema de la violencia por la que hoy atraviesan las calles de México.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

“Para revertir el problema de la violencia “ni masacres, ni toques de queda, ni leyes más severas, es decir, nunca apostaría por la pena de muerte, no creo en eso, soy humanista y creo que se puede conseguir la paz sin la violencia, entonces vamos a tener buenos resultados”,indicó López Obrador.

Tenemos que actuar poniendo por delante ideales y principios. Conferencia de prensa matutina. https://t.co/1V5aHTACJM — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 11, 2019

El jefe del ejecutivo señaló que poco a poco pero se está avanzando, señalando que lo que se está haciendo es un proceso, pero tampoco se permitirá ningún abuso por parte de la autoridad.

“Repito, el estado mexicano ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos”, indicó Andrés Manuel López Obrador.

TE PUEDE INTERESAR: Militares podrán responder ataques ante cualquier delito, Sedena lo ha autorizado

Aunque dijo AMLO estar de acuerdo con que ahora Fuerzas Armadas y elementos de la Guardia Nacional puedan hacer uso de la fuerza para defenderse ante cualquier ataque, les pidió el presidente no abusar nada más.

México no necesita de toques de queda para enfrentar la violencia asegura AMLO

“Sí, y la recomendación es que no haya abusos del poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos, que no suceda lo d antes que habían razias y masacres, eso está prohibido, eso no se permite, no se tolera en el gobierno…”, sostuvo el presidente.