“México no está en bancarrota” aseguran González Anaya y Claudio X. González

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, y el magnate Claudio X. González Laporte, negaron que el país se encuentre en bancarrota, como ayer lo aseguró el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al arrancar su gira de agradecimiento.

“México tiene finanzas públicas sanas, tiene una estabilidad anclada en sus finanzas públicas sanas, una inflación que va convergiendo al rango del Banco de México, un sector financiero bien capitalizado y líquido”, por lo tanto, no está en bancarrota, aseguró el funcionario federal.

Esto, abundó, lo logramos navegar bien, debido a los esfuerzos de estabilidad y de anclaje de las finanzas públicas y de la política monetaria.

Luego justificó el crecimiento del país comparándolo con otros: “México ha crecido bien, quisiéramos crecer más, pero México creció, en 2014-2018, 2.7, que es más que Chile, más que Argentina, más que Brasil, incluso más que Estados Unidos, más que Colombia”.

Añadió: “Para mantener la estabilidad macro hay que trabajar todos los días, todos los días hay que estar asegurándose que las finanzas estén en orden, que se tenga una situación de deuda como la que tenemos, en un nivel relativamente bajo, comparado con otros países”.

Durante su participación en el “Foro Forbes. Camino a la transición”, Claudio X. González Laporte, subrayó: “Yo creo que no (estamos en bancarrota). Lo fundamental de ese comentario (de López Obrador) es que están preparando el terreno, quizá esté siendo muy optimista con esto. Ya se empieza a matizar que no se podrá cumplir con todo, porque no hay suficientes recursos para que se cumpla con todo y que no se gastará más de lo que se tenga”.

El magnate –uno de los líderes de ‘la mafia del poder’, según lo dijo en diversas ocasiones el ahora presidente electo–, insistió: “Lo que se está tratando de señalar es que hay una situación muy difícil, sin duda, en la seguridad, la impunidad, la situación energética, pero no comparto el uso de ese adjetivo (bancarrota)”.

El presidente de Kimberly Clark de México fue secundado por el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Pablo Castañón, quién también participó en el Foro, aunque matizó que debe precisarse a qué se refería López Obrador con “bancarrota”.

Castañón señaló que existen diversos retos en el país, como la inversión en más talento, en salud, en seguridad, así como hacer más eficiente el gasto y generar más empleo.

Adelantó que el sector privado ya trabaja con representantes del próximo gobierno, a fin de generar las condiciones para que las empresas continúen con su crecimiento.

“Se espera un crecimiento del 4% si generamos la política pública de inversión y el ánimo de unidad y confianza para que el país siga marchando y a una mejor velocidad”, puntualizó el dirigente del CCE.

En Tepic, Nayarit, donde arrancó su gira de agradecimiento, el presidente electo advirtió ayer que ante la situación del país, que se encuentra en bancarrota por las políticas neoliberales que se han aplicado los últimos 30 años, es probable que no pueda atender todas las demandas, pero sí los compromisos que hizo durante su campaña electoral.

“Posiblemente por las circunstancias, porque el país está atravesando por una situación económica y social muy difícil, posiblemente por la situación de bancarrota en que se encuentra el país, no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero sí vamos a cumplir, que quede claro, todo, todo lo que ofrecimos en campaña”, puntualizó.

Fuente: Proceso