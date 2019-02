¡México no es metiche! AMLO presidente no se meterá en asuntos de otro países

De acuerdo con lo dicho por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el país, no se entrometerá en asuntos internos de otros países, sobre todo, si es que las naciones atraviesan por sucesión electoral, como por ejemplo, Estados Unidos, se encuentra en esa situación.

Según AMLO, el gobierno de Donald Trump, ha sido respetuoso con él y su gobierno, y por ello, evitará emitir algún comentario pese a que el mandatario norteamericano, haga duras críticas en cuanto a la problemática migratoria de la frontera del país e insista en construir un muro fronterizo.

Para López Obrador, las declaraciones de Trump, se hacen en el marco de la competencia por su reelección y por ellos, se hace una mezcla de lucha política con el ejercicio del gobierno.

"En Estados Unidos ya inició el proceso electoral por la reelección (...) yo creo que se tiene que revisar, no sólo en Estados Unidos, en otros países, la duración del gobierno, los periodos de gobierno; política es tiempo, yo considero que un periodo de cuatro años, aunque se permita una reelección, no es lo mejor porque se gana en el primer periodo y como viene pronto la reelección, no hay estabilidad suficiente; no deja de mezclarse la política, los asuntos públicos, la administración de los asuntos públicos con lo electoral" dijo el presidente de México.