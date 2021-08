México no aprueba la vacuna anti-COVID de Moderna por esta razón

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en la conferencia de prensa matutina de este jueves 4 de agosto que no se ha autorizado la vacuna contra la COVID-19 de Moderna debido a que la farmacéutica no ha presentado la documentación necesaria a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Asimismo, AMLO aseguró que la autorización ya es un hecho y que solo falta que se presenten los documentos correspondientes. De igual forma exento de esta situación a la COFEPRIS y lamentó haber tenido que destapar la terrible irresponsabilidad de Moderna.

El presidente de México denunció que Moderna no ha entregado la documentación correspondiente para la aprobación de su vacuna.

"Estamos por dar la autorización de la vacuna Moderna, y aunque parezca increíble, no se ha otorgado la autorización porque esa farmacéutica famosa, no termina de entregar los documentos, pero no es por culpa de la Cofepris, sino de la farmacéutica, y nosotros lo tenemos que estar diciendo", declaró el presidente de México en ‘La Mañanera’.

AMLO recuerda la corrupción en la COFEPRIS

AMLO recordó el nido de corrupción que había en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Por otro lado, AMLO recordó que a su llegada esta organización descentralizada estaba sumida en la corrupción, pues era manejada por “una mafia de farmacéuticas”. De igual modo contó que él fue quien recomendó a Alejandro Svarch Pérez como titular del mismo.

"COFEPRIS era un desastre de corrupción. Esa sí fue una recomendación que hice, Alejandro Svarch Pérez, honesto con dimensión social, sensibilidad social, servidor público excepcional y fue un cambio por completo, porque la COFEPRIS lo manejaban las farmacéuticas, lo crearon por eso", finalizó el presidente de México.

¿Qué efectividad tiene la vacuna Moderna?

Moderna ha conseguido un medicamento realmente eficaz contra el coronavirus.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la vacuna Moderna tiene un 94 por ciento de efectividad contra la hospitalización en caso de contraer COVID-19. Con una aplicación de dos dosis, los efectos secundarios más comunes son leves y pasajeros, estos son: dolor de cabeza y muscular, náuseas, cansancio y fiebre.

Fotografías: Redes Sociales