México necesitará hasta 200 millones de dosis de vacuna contra Covid-19

Tras el anuncio de que México y Argentina llegaron a un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para la producción de una vacuna contra Covid-19, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado, refirió la República Mexicana necesitaría al menos 200 millones de dosis de esta vacuna, misma que se podría comenzar a aplicar en abril de 2021.

De acuerdo con la información que se dio a conocer en el transcurso de la semana, Argentina producirá la sustancia activa y México envasará y distribuirá la vacuna a los países de América Latina. La farmacéutica espera arrancar la manufactura durante el primer trimestre del 2021, una vez culminados los estudios de Fase 3 y de obtener aprobación de agencias reguladoras.

En entrevista para Reuters, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la cancillería, Martha Delgado, calculó que México necesitará alrededor de 200 millones de dosis; sin embargo, la farmacéutica británica estima producir hasta 400 millones de dosis para toda América Latina.

“La capacidad de producción va a ser entre 30 (millones) y 35 millones de vacunas al mes. Si necesitamos 200 millones, nos vamos a pasar un tiempo bastante largo vacunando”, dijo la subsecretaria.

Para satisfacer su necesidad de antígenos, México está apuntando hacia posibles acuerdos con otros laboratorios que están realizando estudios con miras a producir vacunas en el futuro cercano.

“Tenemos que ampliar nuestra expectativa hacia también otro tipo de vacunas, no solamente una", dijo la funcionaria. "Y tampoco la producción de Astra va a ser suficiente para México. Nosotros necesitamos un complemento con un par de vacunas más”, añadió.

La búsqueda de esos complementos incluye acuerdos para estudios fase III con la francesa Sanofi, la estadounidense Janssen Pharmaceuticals, filial de Johnson & Johnson, así como las chinas Walvax Biotechnology Co Ltd y CanSino Biologics Inc, estas dos últimas interesadas en fabricar la vacuna en México para distribuirla en América Latina.