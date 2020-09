México esperaría un fuerte SISMO en septiembre; esto dicen los geólogos

Si bien, septiembre se ha convertido en uno de los meses más temidos por los mexicanos tras los potentes sismos registrados el mismo día, del noveno mes, pero con 32 años de diferencia. ¿Qué se espera para este 2020?

Algunos le atribuyen una suerte de carga misteriosa al número 19, otros tantos al mes completo, pues no hay que olvidar que el 7 de septiembre de 2017 se registró un temblor de 8.2 con epicentro en Chiapas que afectó a varios estados, pero entonces, ¿realmente se trata de una maldición?

Por fortuna, no necesitamos una vidente, un astrólogo o preguntar al Cosmos para saber si se trata de mala suerte. La ciencia tiene la respuesta exacta gracias al Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

México vivió fuertes sismos en septiembre

De acuerdo con el organismo, en los últimos 118 años ocurrieron 14 mil 602 sismos durante el mes de septiembre, esto desde 1900 hasta el 2018. Además, según el SSN, la actividad sísmica mantiene un mínimo de 11 mil 205 y un máximo de 12 mil 506 terremotos; aunque en septiembre el número siempre es casi dos puntos porcentuales.

Víctor Espíndola Castro, jefe del Departamento de Análisis e Interpretación de Datos Sísmicos del SSN en 2018, dijo en una entrevista, que el incremento se debe justo a las réplicas ocurridas después de los sismos de 1985 y 2017.

¿Habrá sismo en septiembre del 2020?

Según explica el Servicio Geológico Mexicano (SGM) en el país ocurre en promedio un movimiento de igual o mayor magnitud a 7.5 cada 10 años; cinco sismos de igual o mayor escala de 6.5 cada cuatro años y 100 temblores de igual o menor escala, aproximadamente, cada año.

Sin embargo, aunque estas son estadísticas hay que recalcar que el SSN no puede predecir la fecha y mucho menos la magnitud de un temblor. ¿Qué se necesita para eso? Definitivamente magia no, por lo que no debes creer en videntes.

Para lograr predecir un sismo necesitan medir características como densidad, temperatura, contacto entre placas y hasta qué tan ásperas están éstas.

¡Lo que faltaba! Angie Saiz predice FUERTE SISMO en México para este septiembre - El Heraldo de México https://t.co/DSsJw8qOOs pic.twitter.com/v8tB7HGNCv — El Ser Externo (@ElSerExterno) September 2, 2020

Entonces, ¿cómo alertan de los sismos en la CDMX? De acuerdo con Sasmex, las alertas en la Ciudad de México sólo funcionan con la magnitud del movimiento; es decir que predicen los sismos dependiendo de la lejanía y magnitud.

Te puede interesar: Así fue el sismo del 19 de septiembre del 85 en la CDMX

En pocas palabras, la alerta sísmica en México sólo avisa de lejos cuando las ondas pasan y son más lentas, sin embargo, es importante actuar a tiempo durante un sismo para evitar catástrofes.