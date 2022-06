México enfrenta riesgo de escasez de alimentos: Concamin y CNA

México enfrenta un riesgo de escasez de alimentos debido a los problemas que provocados por la guerra en Ucrania, al desabasto de insumos en asia y a la sequía que se vive en gran parte del país, según informaron la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Por lo anterior el director general del CNA indicó: “Tenemos que establecer políticas públicas que vayan dirigidas a aumentar la producción de alimentos en nuestro país, se anunció un tema de tratar de incrementar la producción de ciertos productos como maíz, frijol, arroz y otros cultivos. Sin embargo, estos apoyos se están dando para muy pequeños productores que muchos de ellos son de autoconsumo. Si queremos incrementar la producción de alimentos, tenemos que tener programas de apoyo y políticas públicas que, si vayan a tratar de elevar volumen”.

Por su parte, el presidente de Concamin, José Abugaber, señaló que debido a los confinamientos por el rebote de COVID-19 en China, se han presentado retrasos en la cadena de suministros de la industria alimenticia, lo que está provocando desabasto e incrementos de costos.

“Si esto no se soluciona o no se destraba pronto, sí va a haber problema, y aunado a la guerra (de Rusia en Ucrania), vamos a empezar a tener escasez de alimentos, y eso es algo que ya se empieza a ver, que si no hay un cambio en esto, y no se soluciona, como somos un país dependiente, lo que puede tener desabasto en cierto momento” mencionó.

Se teme escasez de alimentos en México

Se ha pedido apoyar a los productores para evitar el desabasto

Así mismo reveló que debido a que México, es el segundo país importador de maíz, solo después de China, es importante establecer programas a incentivos de apoyo para promover a pequeños, medianos y grandes productores, para así poder competir con las grandes empresas de Estados Unidos.

Cabe indicar que en los últimos días organismo internacionales han advertido una posible crisis alimentaria, la cual podría ocurrir en los próximos meses si la guerra entre Rusia y Ucrania continúa, lo que además ha provocado incremento de los precios en productos básicos, incluso la ONU ha revelado que la escasez de alimentos se intensifica y alarma al mundo.

“Ahorita estamos hablando de precios elevados de alimentos y lo que sería muy grave y desastroso para nuestro país, es que teniendo el potencial para poder producir los alimentos hubiera un desabasto y empezáramos a ver que no alcanzan para la población”, indicó el director del CNA.

¿Qué es el desabasto de alimentos?

Se teme que en el México pronto haya desabasto de alimentos

La crisis alimentaria es un término utilizado para explicar la situación cuando los países o personas no logran satisfacer las necesidades de alimentos, entonces podemos decir que una crisis alimentaria se define en pocas palabras a la falta de comida o alimentos para satisfacer las necesidades de las personas.

Ahora debido a la guerra, a la sequía y a la pandemia México podría sufrir la escasez de alimentos, lo que ha resultado alarmante.

