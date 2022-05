México emite alerta epidemiológica por viruela de mono

La Comisión Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), emitió un aviso epidemiológico para alertar a todos los niveles médicos de México ante la posible llegada de la viruela de mono.

La CONAVE, señala que al momento la viruela de mono o símica, está catalogada como “un evento inusual”, ya que su propagación es local, aunque un no se tiene claro cómo se transmite, se pidió no bajar la guardia y estar preparados y que hasta el momento no se ha registrado ningún caso en el país.

Por otro lado, también indicó que no existe cura, ni tratamiento seguro para la enfermedad.Cabe señalar que anteriormente ya se había tomado medidas de prevención como se informó en La Verdad Noticias, se reforzaron los protocolos de higiene en los Aeropuertos de México.

¿Cuántos casos hay y donde?

Buscan estar prevenidos ante la viruela de mono

Según ha informado la Organización Mundial de la Salud(OMS),hasta el momento se tienen confirmados 131 casos alrededor del mundo, la mayoría de ellos se encuentra en Europa, en ese sentido España cuenta con el mayor número de personas infectadas, le sigue Portugal con 37 y Reino Unido con 20.

Por lo anterior, países como Ecuador y Alemania han iniciado protocolos de prevención realizando la compra de dosis 40.000 y pruebas 2,000 para hacerle frente al virus de la viruela de mono, pese a que las autoridades especializadas han recomendado no llevar a cabo vacunaciones masivas, dado que su nivel de propagación es bajo.

Alerta mundial por la viruela de mono

La enfermedad que se creía erradicada volvió a aparecer en 2022

A partir del 13 de mayo de 2022, diversos países europeos dieron aviso de que se habían reportado casos positivos de viruela de mono, en viajeros que recientemente habían visitado África, aunque inicialmente esta fue la vía, posteriormente los contagios se fueron dando mediante la aproximación sexual.

En ese sentido, la Organización Mundial de Salud(OMS), confirmó casos en los países de Reino Unido, España, Francia, Portugal, Suecia, Alemania, Italia, Australia y Estados Unidos, por mencionar algunos.

