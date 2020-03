México declara emergencia sanitaria por coronavirus tras superar mil contagios

Este lunes 30 de marzo, las autoridades sanitarias informaron un aumento de 101 nuevos casos de coronavirus en México, con lo que la cifra total de casos confirmados asciende a 1.094, mientras que las defunciones a causa del virus han subido a 28.

Tras superar las mil muertes en el país, el Gobierno Federal decretó la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a raíz de la epidemia del COVID-19, con lo que la contingencia nacional se extiende hasta el 30 de abril.

La decisión fue tomada por el Consejo de Salubridad General, y la declaratoria permite a la Secretaría de Salud determinar las acciones a las que las tres órdenes de gobierno deberán obedecer con el fin de frenar en la medida de lo posible el número de muertes y contagios en el país.

Con el decreto, únicamente seguirán operando las actividades consideradas como esenciales, como la labor médica en los campos público y privado, la seguridad pública, la actividad legislativa en las Cámaras, los sectores esenciales para el funcionamiento de la economía y los programas sociales del gobierno.

Actividades no esenciales suspendidas por el coronavirus

Entre las determinaciones se requiere que la iniciativa privada cierre sus negocios y mande a sus trabajadores a casa para contener los contagios del COVID-19. Asimismo, se ordena a las secretarías de Hacienda, Economía t Trabajo, así como al IMSS, ISSSTE e Infonavit, “operar las medidas necesarias a fin de proteger empresas y trabajadores por la vigencia de la declaratoria”.

El encargado de dar el anuncio de la emergencia sanitaria por el coronavirus fue el canciller Marcelo Ebrard

La suspensión inmediata de las actividades no esenciales del sector público y privado dará inicio este 30 de marzo y hasta el momento se plantea su finalización para el 30 de abril. Los sectores que no detendrán sus operaciones no podrán convocar reuniones de más de 50 personas.

Otras medidas de la emergencia sanitaria requieren a la población mayor de 69 años o con alguna enfermedad previa y a mujeres embarazadas permanecer en sus hogares sin excepción alguna, medida que se extiende a toda la población en la medida de lo posible.

Por otro lado, se establece que el regreso a la normalidad en las actividades de todos los sectores se llevará a cabo de manera escalonada y en cuanto exista la posibilidad de hacerlo.

Quedaron igualmente suspendidas todas las encuestas y censos, como las que el INEGI realiza en todo el país hasta el momento de este decreto, para evitar cualquier movilización de personas por las calles.

Se añade a estas acciones la resolución de que todas las medidas serán aplicadas con el debido respeto a los Derechos Humanos, indicó el canciller Marcelo Ebrard, quien se prevé sea nombrado coordinador de trabajos de mitigación durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.