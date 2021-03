México cierra sus fronteras con Guatemala y Belice por COVID-19

A partir de este 19 de marzo, el Gobierno de México impondrá restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales en la frontera norte y sur del país, incluyendo los límites con Guatemala y Belice, mismas que se mantendrán vigentes hasta las 23:59 horas del 21 de abril, como medida preventiva para frenar los contagios de COVID-19.

“Para prevenir la propagación de COVID-19, México impondrá a partir del 19 de marzo de 2021, restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales en su frontera norte y sur”, informó hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de sus redes sociales.

Adicional a las restricciones fronterizas para viajes no esenciales, el Gobierno de México desplegará medidas de control sanitario en el norte y sur del país; sin embargo, la cancillería no dio más detalles sobre en qué consisten, “las restricciones al tránsito no esencial y las medidas sanitarias se mantendrán vigentes hasta las 23:59 horas del 21 de abril de 2021”, señaló.

En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que las medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus en su territorio también incluirán las restricciones de viajes no esenciales en su frontera con Canadá, pero aclaró que continúan los flujos continuos de comercio y viajes esenciales.

“Trabajaremos con nuestras contrapartes para identificar un enfoque para aliviar las restricciones cuando las condiciones lo permitan”, abundó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, en su cuenta de Twitter.

Apenas el 4 de marzo, Estados Unidos lanzó una alerta a sus ciudadanos para que consideren no viajar a México en la temporada conocida como spring break (vacaciones de primavera) que se extiende hasta abril, en la que miles de jóvenes visitan destinos turísticos, generalmente de playa.

“Los ciudadanos estadunidenses deben reconsiderar las vacaciones de primavera y otros viajes no esenciales a México debido al covid-19. Los casos y las hospitalizaciones siguen siendo altos en la mayor parte de México”, se lee en la alerta de salud y seguridad emitida por la embajada de Estados Unidos en México.

