México: Médico negligente arruina la vida de un joven. Conoce la historia de David

Luego de una presunta negligencia médica, David Mendoza Haro, un joven de 33 años, originario de la Ciudad de México sufrió una fuerte infección al ser tratado por pie diabético, misma que lo llevó a encontrarse al borde de la muerte y que derivó en la amputación de su pierna izquierda.

El muchacho originario de Tepito, denunció a través de redes sociales los hechos ocurridos en la clínica Instituto Nacional de Pie Diabético, donde fue atendido por el médico Walter Oswaldo Cruz Urías; en ese lugar y bajo el cuidado de Cruz Urías, vivió momentos de terror y profundo dolor antes de quedar discapacitado por mala praxis.

Mediante un texto que explica cómo ocurrieron los hechos, así como su condición actual, David exige justicia ante esta negligencia médica: "(...) me amputaron mi pierna por mala praxis en una clínica de ozonoterapia, me quejé en conamed y el médico salió con su mentada de madre ofreciéndome solo 26 mil pesos sabiendo que la prótesis vale más de un millón.

Yo solo le pedía los gastos médicos que se tuvieron que hacer en un hospital privado de urgencia y que me pagara el costo de la prótesis. No quiso.... tengo radiografías, estudios de laboratorio y pruebas de que todo fue su culpa.

Incluso me cortó dos tendones y me fracturó los huesos del empeine cuando trato de "curarme" y eso hizo más peligrosa la herida y se propagó la infección a toda la pierna... él me decía que iba mejorando y a mí me dolía más y más hasta que no soporté el dolor.

Los vómitos y malestar fueron derivados de la infección y me tuvieron que llevar de urgencia a un hospital privado y ahí me dijeron “te tenemos que amputar arriba de la rodilla, si no es muy probable que no aguantes 2 días más y mueras".

Cabe destacar que este galeno tiene otros señalamientos de personas en internet, motivo por el cual no es la primera ocasión que se encuentra involucrado en este tipo de hechos.

En otra publicación el joven asegura que en ese centro médico "agarran al paciente como muñeco de práctica... En la calle ofrecen sus servicios médicos, dan esperanza de curar alguna herida en pie diabético y en facebook e internet ofrece dar clases de "diplomado en pie diabético" y practicar con pacientes reales".

El afectado informó a La Verdad que cuando la Comisión Nacional de Arbitraje Médico acudió al inmueble donde se encontraba el consultorio de Walter Oswaldo Cruz Urías, este se encontraba vacío.

Lo anterior llama la atención, pues cualquier persona con un problema similar al de la víctima podría terminar sufriendo consecuencias similares que pongan en riesgo su integridad física e incluso su vida.

