México ¡En Peligro! e indefenso ante nueva crisis mundial asegura la UNAM

México estaría en peligro de atravesar una nueva crisis mundial, a la cual estaría indefenso para afrontarla, señala un reciente estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El estudio de la UNAM revela algo en verdad preocupante al señalar que la nación mexicana carece de cómo hacer frente a una inminente crisis mundial que está próxima a llegar, indicó el estudio más reciente del Centro de Análisis Multidisciplinarios (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM), mismo al que tuvo acceso el medio internacional Sputnik de forma exclusiva.

los investigadores señalaron que a partir de la revisión al manejo presupuestal de la economía por medio del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2019, hallaron una serie de fallas las cuales su consecuencias prometerían grandes dificultades.

"El Gobierno mexicano no tiene dinero para manejar la economía, sólo está haciendo transferencias de un lado a otro; así como también muchos de los viejos vicios que tenían administraciones anteriores en el manejo de los recursos, se mantienen tal cual", señaló el economista e investigador David Lozano Tovar, al medio internacional Sputnik.

El economista consideró también que la venidera crisis que está por llegar y que pondría a México en peligro, sería mucho más severa que la presentada durante el año 2008, cuando se desató un gran crisis debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos tiempo antes.

"El problema es que ahora no se sabe en qué parte podrá estallar. Hay indicadores de que existe una burbuja económica muy grande, el problema es saber dónde se ubica para también saber cómo atacarla", aseveró David Lozano Tovar.

Realizando un esfuerzo para poder identificar el verdadero problema y así poder avanzar encaminados a nuevas respuestas no convencionales "que desbordarán a los economistas" —según David Lozano, el grupo de los investigadores del CAM (UNAM) trabajan en informes que llevan por título México: se avecina una crisis. Estudios que buscan poner atención a los procesos de acumulación de capital en el país.

Así mismo se señalan los efectos de la integración norteamericana

Los investigadores tienen como punto de partida los efectos en los últimos 40 años al proceso de integración estratégica de México a Norteamérica, caracterizado por:

El uso de empresas paraestatales para abaratar sus costos.

El desplazamiento de los inversionistas mexicanos por el poderío transnacional, principalmente estadounidense, que utilizó a la fuerza de trabajo local —que es más barata— en el territorio y cambió la cara de la "industria mexicana".

El constreñimiento del nivel de la vida de la población para soportar la distancia en los salarios, mientras se recortaron las estructuras públicas de salud, educación, vivienda y alimentación.

El uso de una red de recursos naturales de explotación actual y potencial.

"Así, la ley general de acumulación capitalista en América del Norte es 'a mayor acumulación de capital de un lado, mayor miseria y pobreza del otro'", indica el informe. De tal forma que "un cambio de administración en México no es necesariamente un cambio en la acumulación de capital", debido a que las fallas identificadas suelen ser recurrentes en gobiernos de "distintos colores" en México.

Ahora viene el cuestionamiento: Peña Nieto y López Obrador ¿iguales?

Este informe de la serie del Centro de Análisis Multidisciplinarios (CAM) se centra de forma específica en ramos administrativos, así como los programas con los que está operando el Gobierno de México, es decir ; áreas que representan el 13% del Presupuesto Federal y suman casi 40 mil millones de dólares.

Fue por medio de una plataforma de transparencia que lleva por nombre "Compranet", los investigadores realizaron una revisión a los gastos del Gobierno en casi 1.5 millón de contratos que fueron firmados entre los años 2013 y el 2019, observando que las formas actuales de adjudicación de contratos es igual a las de la administración pasada.

Pero la cuestión es: ¿Qué pasará con México?

"Lo que se ve ahí es que nos acercamos a un problema real de la economía, que es sistémico y global, pero no creemos que haya alternativas ahora si no se buscan soluciones no convencionales", indicó Lozano.

Se indica que de seguir en la centralización y otorgamiento de contratos a pocas empresas, el derrame económico que se pretende —al invertir cerca de 8.500 millones de dólares en infraestructura y adelantar las compras de Gobierno— "no tendrá un efecto que pueda diseminarse por el conjunto de la economía mexicana", se indicó.

"Al contrario, continuará fomentando un desequilibrio y una desigualdad entre grandes empresas proveedoras del Gobierno y el conjunto enorme de pequeñas y medianas empresas que conforman la mayoría de los productores del país", finalizaron.

Con información de: Sputnik / Eliana Gilet