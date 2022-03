Mexicanos se niegan a salir de Rumania; esperan que invasión rusa termine pronto

Decenas de personas optaron por quedarse en Rumania.

La embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, informó que un total de 60 personas buscarán ser repatriadas en el vuelo de rescate de la Fuerza Aérea Mexicana, sin embargo, señaló que otros 30 mexicanos decidieron quedarse en Rumania en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Tras la llegada del avión de la Sedena, la embajadora explicó que con la ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se organizaron cuatro operaciones de evacuación: dos en autobuses y dos en camiones para mexicanos que voluntariamente quisieron evacuar de Ucrania.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, este sábado 12 de marzo llegó a Rumania el segundo avión que repatriará a los connacionales en medio de la invasión rusa en territorio ucraniano.

Mexicanos deciden quedarse en Rumania

Decenas de mexicanos no regresarán al país.

De acuerdo a García Guillén, 30 mexicanos pidieron no regresar a su país, debido a que algunas mujeres con hijos no quieren dejar a sus esposos por el reclutamiento militar, quienes por ser hombres ucranianos de 16 a 60 años no tienen permitido salir del país.

“Algunos salieron por Hungría, ya están en Bucarest para abordar el avión y otros están llegando, algunos nos han dicho que se quedarán en la frontera unos meses esperando que la situación mejore, no van a abordar el avión”, declaró la funcionaria.

Se espera que el avión despegue de Bucarest el próximo martes 15 de marzo con destino a México. El primer vuelo de connacionales evacuados de Ucrania arribó a México el pasado 4 de marzo.

¿Qué necesita un mexicano para ir a Ucrania?

Vuelo de rescate de la Fuerza Aérea Mexicana

Todo portador de pasaporte mexicano requiere una visa para entrar en Ucrania. Se estima que centenares de mexicanos se encuentran en el territorio ucraniano. En medio de la invasión rusa.

Hasta el momento, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) más de 2.5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Ucrania para salvar sus vidas por la operación militar que comenzaron los rusos, entre estos, decenas de familias mexicanas.

