El llamado Benemérito de las Américas, Benito Juárez, nació el 21 de marzo de 1806, razón por la cual este fin de semana, la conmemoración se recorrió al día lunes para hacer un puente vacacional.

Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca, un pueblo cerca de una cordillera que ahora lleva su nombre. Fue un político mexicano indígena y abogado y es considerado como un parteaguas para un gran cambio en la historia de México gracias a la Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma.

Disfrutan el puente sin saber que es por Benito Juárez

Este año es el 215° del natalicio del también conocido como Benemérito de las Américas por su lucha contra la invasión francesa, Benito Juárez estableció las bases sobre las que se funda el Estado laico y la República federal en México. Por ello, La Verdad Noticias salió a las calles para preguntarle a las personas, sí saben la razón de que este fin de semana sea largo.

María Guadalupe quien camina con sus hijos, dice saber que sí hay un puente, pero no sabe la razón. Dice que ha visto poco tránsito en la ciudad, y que escuchó que el próximo lunes se recorre el día de Benito Juárez “o algo así”. Expresa que no harán nada; ya casi no salen por el COVID-19.

Mexicanos gozan el puente pero desconocen del natalicio de Benito Juárez.

Por su parte, Alberto afirma sí saber que hay puente este fin de semana, pues trabaja en un hotel aunque no sabe qué celebra. Dice que no puede salir a ningún lado porque tiene que trabajar; “todo el mundo trabaja, nosotros en la hotelería siempre trabajamos”, asevera.

Tres mujeres que descansan en una banca de una calle peatonal, no tienen idea de la razón del puente, entre apenadas y evasivas, señalan no saber qué se conmemora. José Luis, un hombre de la tercera edad, señala no saber que el próximo lunes será un día inhábil. Dice que el 21 de marzo se celebra la primavera, pero también “algo de Juárez”. Cuenta que no hará nada para estos días por temor al COVID-19.

Julio César, quien va con su familia, sabe que hay una fecha imporante que se recorre del 21 de marzo al 15, pero dice no recordar qué se conmemora. Precisa que él y su familia no van a salir a ningún lado este fin de semana, se quedarán en casa.

