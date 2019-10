Mexicanos fieles creedores de la brujería, limpias y amuletos

La perdida de trabajo, el mal de amores y las marchas en su mayoría, son atribuidas a hechizos realizados por los “enemigos”, por lo que los mexicanos recurren a brujos para realizarse una limpia de malas energías, dejando atrás la explicación científica.

De acuerdo a una encuesta realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el INEGI, sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México, el 72. 59 por ciento de las personas confían más en la fe y muy pocos o nulos, los que buscan una explicación en la ciencia.

Asimismo, señala que los mexicanos recurren a comprar amuletos para atraer a la buena suerte, incluso al amor.

La Chamana Carla Cerezo determina que la mala energía está construida por energías frías y calientes, siendo la fría la significa que te están haciendo brujería.

“Cuando alguien trabajado con una energía fría, es que te están haciendo brujería, desde poner una salación, hasta encontrar un muñeco vudó”, detalló Cerezo para El Excelsior.

Mientras que la energía caliente, la chamala lo atribuyó a cuando alguien en el trabajo te tiene envidia, por lo que busca la mínima oportunidad para atacar.

Asimismo, la chamana explicó que los amuletos trabajan como símbolos de protección ante las malas energías, como las piedras de obsidiana, cuarzos, plumas o bastones, los cuales tienen la propiedad de desincrustar las malas energía.

De acuerdo a la chamana, el poder de protección o buena suerte son conferidos por las mismas personas.

“Si me dices, me encontré esta piedra en Teotihuacán y desde que la tengo me ha dado mucha suerte, le estas dando ese poder a la piedra y la conviertes tu amuleto.