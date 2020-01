Mexicano relata su vida aislada en Wuhan; autoridades le responden

Daniel Stamatis, quien es mexicano y vive en China, exactamente donde se "originó" la cepa de coronavirus, en Wuhan, está situado, luego de que la ciudad fuera puesta en cuarentena.

A través de las redes sociales, el joven que llegó a dicho sitio hace siete años para estudiar, en una entrevista para BBC, relató cómo han sido sus días de encierro luego de que las autoridades chinas declararan cuarenten, así como en otras ciudades.

Contó que el día 17 de enero tomó un vuelo desde México para regresar a China, pues "bajó" para ir a una boda, sin embargo, nunca pensó que dos días después estallara la alerta por el nuevo virus, coronavirus 2019-nCoV.

"Si hubiese puesto mi vuelo de regreso unos días más tarde, ya no me hubieran dejado entrar a China, me hubiese tenido que quedar en México y eso hubiese sido perfecto", lamentó.

Desde que inició la cuarentena ha permanecido aislado, comunicándose sólo por internet. Incluso, no ha podido ver a su novia con quien vive y que ella se encontraba en Suzhou con su madre cuando todo ocurrió.

"Sólo me comunico por internet, no estoy viendo a nadie", dijo.

El joven ha dado de qué hablar en numerosos medios, pues el sábado pasado solicitó ayuda através del Twitter a las autoridades estadounidenses y mexicanas regresar a su país en uno de los aviones que EEUU anunció que enviaría a Wuhan, ya que él cuenta con visa americana.

@USAmbMex Hay alguna posibilidad de que me suba al avión que USA envía a Wuhan para sus ciudadanos? Soy Mexicano en Wuhan, con Visa Americana. Presidente Xi Jinping anuncia que virus acelera. Mil gracias. https://t.co/9wgkR7sr9s — chusdoit (@wheretogooncein) 25 de enero de 2020

Igual, a través de dicha plataforma comparte imágenes y videos en donde las calles de Wuhan se ven desiertas.

"Un vistazo desde mi piso número 24 en Wuhan hoy", escribió.

Indica que los únicos sitios que se encuentran más concurridos de lo habitual son los supermercados, donde la gente hace largas filas para llevar sus frutas frescas a sus hogares.

Daniel, a pesar de la situación que está viviendo dicho país, asegura que por el momento él se siente tranquilo, pues cuenta con alimentos suficientes y su salud los mantiene bien.

"No estoy desesperado porque de algún modo estoy bien, tengo comida, me siento bien físicamente, no he visto a nadie morirse en la calle", comentó.

Respuesta a Daniel por las autoridades

El domingo pasado, Daniel Stamatis agradeció a las embajadas en México y Estados Unidos, la atención a su solicitud para poder salir del país asiático, en donde han fallecido más de 80 personas.

En su Twitter dijo que se encuentra en comunicación con el embajador de México en Beijing, Enrique Escorza, de quien queda atento a sus indicaciones.

@USAmbMex @Martha_Barcena Agradecer su atención y apoyo para evacuar Wuhan en colaboración con USA. Estoy en comunicación plena con Enrique Escorza, Ministro Embajada Mexicana, Beijing, de ejemplar actitud. Quedo atento a sus indicaciones. #coronarovirus #WuhanCoronavirus pic.twitter.com/qrfJ9Rx4fm — chusdoit (@wheretogooncein) 26 de enero de 2020

El embajador de EEUU en México, Christopher Landau, le informó a Daniuel que las autoridades en Estados Unidos están enterados de su situación, aunque aclaró que "hay más ciudadanos americanos que asientos en el avión".

Te puede interesar: Así es como México se protege ante la llegada de vuelos procedentes de China

Déjame checar con mis agregados consulares. ¡Ánimo y saludos! — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) 25 de enero de 2020

Únete a nosotros en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana